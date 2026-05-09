تحركات سعودية سرية في لبنان: هل يقترب ملف التطبيع مع إسرائيل من الطاولة؟

تشهد الساحة اللبنانية خلال الأسابيع الأخيرة حراكاً دبلوماسياً غير معلن يرتبط بملف العلاقات مع إسرائيل، وسط نقاشات داخلية حساسة حول مستقبل أي مسار محتمل للتقارب، وانعكاساته على التوازنات السياسية والأمنية في البلاد، ولا سيما في ما يتعلق بسلاح حزب الله.

وبحسب مصادر لبنانية نقلتها صحيفة رأي اليوم، فإن السعودية تلعب دوراً غير مباشر في تشجيع بلورة حوار داخلي لبناني واسع قبل أي خطوات سياسية قد تُفهم على أنها تمهيد لمسار تطبيع محتمل مع إسرائيل، وهو ما لم يتم تأكيده رسمياً من أي من الأطراف المعنية.

وتشير المعطيات إلى أن الرياض تدفع باتجاه مقاربة تقوم على أولوية التوافق الداخلي في لبنان، مع تجنب أي خطوات سريعة قد تؤدي إلى توتر داخلي، خصوصاً في ظل الحساسية المرتبطة بملف سلاح حزب الله ودوره السياسي والأمني.

ووفق المصادر ذاتها، فإن النقاشات الجارية تتركز حول ضرورة تجنب أي تصعيد داخلي قد ينجم عن طرح ملفات خلافية بشكل مباشر، مع التأكيد على أهمية إبقاء القنوات السياسية والدبلوماسية ضمن أطرها التقليدية في المرحلة الحالية.

كما لفتت التقارير إلى وجود تواصل سياسي غير مباشر بين أطراف لبنانية وإقليمية، بهدف احتواء التوترات ومنع انزلاق الوضع الداخلي نحو مواجهة سياسية حادة، في ظل تعقيدات المشهد اللبناني والانقسام حول قضايا السيادة والدور الإقليمي للدولة.

وتؤكد مصادر متابعة أن أي تطور في هذا الملف سيبقى مرهوناً بتوازنات داخلية وإقليمية دقيقة، في وقت تواصل فيه القوى اللبنانية المختلفة التعبير عن مواقف متباينة حيال مستقبل العلاقات الخارجية وأولويات الاستقرار الداخلي.