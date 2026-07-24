أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان عن مقتل جنديان إسرائيليان، صباح اليوم الجمعة، في هجوم قرب قرية حفات جلعاد في الضفة الغربية. وهما الرائد يوفال عزرا، 27 عامًا، قائد بطارية في الكتيبة 411 التابعة للواء المدفعية 282، والرقيب أول بيناياهو ميليت، 32 عامًا، عضو في فريق أمن حفات جلعاد.

وبحسب التقارير الأولية، تعرضت مجموعة من المتنزهين الإسرائيليين لهجوم من قبل فلسطينيين قرب قرية تل. تدخل أفراد من فريق الأمن المحلي، ولكن خلال الاشتباكات التي تلت ذلك، تمكن مسلح من الاستيلاء على سلاح أحد رجال الأمن وأطلق النار على المدنيين. وتم استعادة السلاح بعد تحييد المسلح. بالإضافة إلى القتيلين، أُصيب إسرائيليان آخران، أحدهما بجروح خطيرة، ونُقلا إلى المستشفى بواسطة مروحية.

وصرح الجيش الإسرائيلي بأن الغارة لم تكن منسقة مع القوات المنتشرة في المنطقة. وادعى الجيش أن عدداً من الإرهابيين قُتلوا في تبادل إطلاق النار، بمن فيهم المسلح.وعقب الهجوم، فرض الجيش الإسرائيلي طوقاً أمنياً على قرية تل ومدينة نابلس، وعزز في الوقت نفسه وجوده العسكري في جميع أنحاء المنطقة. كما فُرض حظر تجول، بينما واصلت القوات الإسرائيلية عمليات البحث للعثور على أي متواطئين.

وعقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اجتماعاً مع وزير الأمن ورئيس الأركان لاتخاذ قرار بشأن الرد. وصرح قائلاً: "سنتحرك بقوة ضد الإرهابيين ومن يدعمهم، ولن نسمح للإرهاب بالظهور مجدداً في الضفة الغربية". ويُعد هذا الهجوم الثالث الذي يقع في أقل من 24 ساعة في الضفة الغربية.