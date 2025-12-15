ترامب :ندرس إن كان اغتيال رائد سعد شكل خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الاثنين، إن الولايات المتحدة تدرس ما إذا كان اغتيال القيادي في حركة حماس رائد سعد في قطاع غزة يُعدّ خرقًا إسرائيليًا لاتفاق وقف إطلاق النار.

وجاءت تصريحات ترامب بعد تقارير نشرها موقع أكسيوس أفادت بأن البيت الأبيض وجّه رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اعتبر فيها أن عملية الاغتيال تشكّل انتهاكًا للاتفاق الذي جرى التوصل إليه بوساطة أميركية. وبحسب مسؤولين أميركيين، فإن إسرائيل لم تُبلِغ واشنطن ولم تتشاور معها قبل تنفيذ الضربة التي أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص.

ونقل الموقع عن مسؤول أميركي قوله إن الرسالة لنتنياهو كانت واضحة، محذرًا من أن أي تصرف يُظهر عدم الالتزام بالاتفاق قد يسيء إلى مصداقية الرئيس ترامب الذي رعى التفاهمات المتعلقة بوقف إطلاق النار في غزة.

في المقابل، أكد مصدر إسرائيلي أن الولايات المتحدة أبدت استياءها من العملية، لكنه أشار إلى أن لهجة الرسالة كانت أقل حدّة، موضحًا أن “بعض الدول العربية” تعتبر الضربة خرقًا للهدنة. وأضافت مصادر في إسرائيل أن حماس هي من انتهكت التفاهمات عبر استهداف جنود وتجديد عمليات تهريب السلاح، معتبرة أن اغتيال رائد سعد جاء “لضمان استمرار وقف إطلاق النار ومنع تجدد القتال”.