شنّ الجيش الإسرائيلي والجيش الأمريكي عملية عسكرية واسعة النطاق في الساعات الأخيرة (السبت)، استهدفت عشرات المواقع العسكرية التابعة للنظام الإيراني في أنحاء البلاد. ويهدف الهجوم إلى إلحاق ضرر بالغ بقدرات النظام وإزالة التهديدات الوجودية التي تواجه دولة إسرائيل على المدى البعيد. وتصف مصادر عسكرية العملية بأنها "خطوة ضرورية لمواجهة تهديد وجودي ناشئ".

تم اتخاذ القرار بتنفيذ العملية على خلفية رصد تسارع ملحوظ في وتيرة إنتاج الصواريخ في إيران، والتي وصلت خلال العام الماضي إلى كميات تُقدّر بعشرات صواريخ أرض-أرض شهريًا. أجهزة الأمن الإسرائيلية كانت تتابع عن كثب المحاولات الإيرانية لزيادة المخزون بشكل غير مسبوق، إلى جانب جهود منهجية لإخفاء مكونات في البرنامج النووي للبلاد.

بالتوازي مع الساحة الإيرانية، كشف المسؤول الأمني الإسرائيلي معطيات عن عمق التدخل الاقتصادي لطهران في لبنان: في السنة الأخيرة حوّلت إيران لحزب الله مبلغًا يُقدّر بين 700 إلى 900 مليون دولار. هذا التمويل، بحسب مصادر الاستخبارات، شكّل الوقود الرئيسي لتعاظم قوة التنظيم والتهديد على الحدود الشمالية لإسرائيل.

إلى جانب النشاط الهجومي، يقوم الجيش الإسرائيلي بتعزيز أنظمة الدفاع والاستنفار في جميع الجبهات. بالإضافة إلى 50 ألف مقاتل في الخدمة النظامية والاحتياط، تم في الساعات الأخيرة استدعاء حوالي 70 ألف مقاتل إضافي. هذه الخطوة تشمل نشر 36 كتيبة، من بينها جميع كتائب قيادة الجبهة الداخلية ووحدات الاحتياط التابعة لها، وذلك بهدف الاستعداد لأي سيناريو من رد إيراني أو تصعيد من قبل أذرعها في المنطقة.