بعد أن هددت إيران بلغاريا، وجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم (الأحد) تهديدًا لدولة أوروبية أخرى. اتهم عراقجي أوكرانيا بمهاجمة سفينة تجارية إيرانية، مما أدى إلى مقتل أحد أفراد الطاقم، وقال إن هذا الأمر لن يمر دون رد.

في منشور رفعه على شبكة X، كتب عراقجي: "زيلينسكي هاجم سفينة تجارية إيرانية وقتل بحاراً. هذا يشكل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة، وتم بأمر من إسرائيل بهدف جر أوروبا إلى حربها".

كتب عراقجي أيضًا أنه في محادثة أجراها مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، ومع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، قال إن "ما فعله الطفيلي من كييف لا يمكن أن يمر بدون رد."

كما هو معروف، في الأسبوع الماضي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، وجه تهديداً إلى بلغاريا على خلفية قرار البرلمان السماح لطائرات التزود بالوقود الأمريكية باستخدام القواعد الجوية على أراضي البلاد. وقال بقائي إن هذا سيحوّل بلغاريا إلى "شريك في العدوان".