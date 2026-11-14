تقرير: إسرائيل تخشى ضربة أمريكية مفاجئة لإيران، والمحادثات النووية تثير مخاوف من التصعيد

وضعت المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية في حالة تأهب قصوى، خشية التعرض لمفاجأة نتيجة تصعيد مفاجئ. ويستعد المسؤولون الأمنيون الإسرائيليون لثلاثة سيناريوهات مقلقة: هجوم إيراني مباغت على المصالح الأمريكية -بما في ذلك إسرائيل-، أو قرار أمريكي مفاجئ بضرب إيران دون منح إسرائيل تحذيراً مسبقاً كافياً، أو التوصل إلى اتفاق دبلوماسي يسمح لطهران باستئناف تخصيب اليورانيوم مستقبلاً، وإنتاج كميات كبيرة من الصواريخ الباليستية الدقيقة، ومواصلة تمويل جماعات مسلحة في أنحاء الشرق الأوسط، مثل حزب الله وحماس وجماعة الحوثي".

وقد يتيح اتفاق كهذا لإيران الحفاظ على موقعها كقوة رئيسية مزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط. وتشهد المنطقة بالفعل توترات بالغة؛ إذ يسلط الهجوم الذي شنته إيران ليلاً على منشأة رادار أمريكية في البحرين -رداً على ضربة استهدفت مركز قيادة وسيطرة تابعاً للحرس الثوري الإيراني- الضوءَ على مدى تقلب الأوضاع، وتراجع قوة الردع الأمريكية في الشرق الأوسط.

تشير مصادر داخل المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية إلى صعوبة التنبؤ بالخطوات القادمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وبحسب تقارير، فقد أبلغ مسؤولون عسكريون أمريكيون نظراءهم الإسرائيليين بأنهم يستعدون لاحتمالية تلقي أوامر بالانتقال من "الصفر إلى المئة" (أي الانتقال الفوري إلى أقصى درجات التصعيد) في أي لحظة، مما يمنح واشنطن القدرة على شن هجوم مباغت ضد إيران.

وقال مصدر أمني إسرائيلي: "كانت هناك لحظات أثناء الحرب كنا نحن فيها من يزودهم (الأمريكيين) بتحديثات حول ما يجري على الأرض". ولتقليل مخاطر التعرض لمفاجآت، يعمل الجيش الإسرائيلي على تعزيز التنسيق مع الجيش الأمريكي، ورفع مستوى التأهب في أنظمة الرصد الاستخباراتي، والإنذار المبكر، والدفاع الجوي. كما يحافظ الجيش على جاهزيته للاستجابة السريعة لأي تطورات.

وفي الوقت ذاته، يؤكد مسؤولون في سلاح الجو الإسرائيلي إجراء تقييمات دورية لتجنب إصابة الأطقم الأرضية والجوية بالإرهاق، لا سيما وأن العديد منهم يعملون في ظل حالة تأهب قصوى منذ فترة طويلة. تتزايد المخاوف بشأن الجماعات الوكيلة لإيران في جميع أنحاء المنطقة.وذكر مصدر أمني أن إسرائيل تدرس أيضاً سيناريو قد تدفع فيه معلومات استخباراتية بالغة الأهمية -يتم تلقيها من شركاء أجانب في الشرق الأوسط- القيادة السياسية في البلاد إلى التفكير في شن ضربة استباقية. وفي غضون ذلك، زار نائب رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، اللواء إيال زامير، الحدود اللبنانية، حيث حذّر حزب الله والحكومة اللبنانية من أن أي تورط في تصعيد تقوده إيران سيُقابل برد عسكري قاسٍ.

وتتجه الأنظار حالياً نحو رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي، اللواء شلومي بيندر، في الوقت الذي تعمل فيه أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية على تحديد التهديدات المحتملة وتوفير إنذارات مبكرة دقيقة.وتتراوح هذه التهديدات بين وقوع حادث عسكري منفرد، وصولاً إلى حملة منسقة تشن فيها إيران ووكلاؤها الإقليميون هجمات متزامنة في أنحاء الشرق الأوسط.

وتتركز جهود الاستخبارات الإسرائيلية بشكل أساسي على رصد منصات إطلاق الصواريخ والقواعد الصاروخية، وذلك في ظل تقديرات تشير إلى أن إيران استعادت نحو 20% من قدرتها على إنتاج الصواريخ الباليستية التي كانت تمتلكها قبل عملية "زئير الأسد" ، وذلك بعد الأضرار التي لحقت بمنشآتها للتصنيع الدفاعي.

ويرى مسؤولون في الجيش الإسرائيلي أن التوترات الراهنة قد تستمر لعدة أسابيع أو أكثر، مما يثير مخاوف بشأن الضغوط البدنية والعملياتية الواقعة على الأفراد العسكريين الذين أمضوا بالفعل فترة طويلة في حالة تأهب قصوى. ولتجنب أن يؤدي الإرهاق إلى تقويض الجاهزية العملياتية، تقوم المؤسسة الدفاعية بإجراء تقييمات دورية للموقف كلما توفرت معلومات استخباراتية جديدة.