"إسرائيل الكبرى": جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي تدينان تصريحات مايك هاكابي

أدانت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بشدة تصريحات نُسبت إلى السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، واصفين إياها بأنها "متطرفة وغير مقبولة ومخالفة للقانون الدولي".وفي بيان لها، نددت جامعة الدول العربية بهذه التصريحات، قائلةً إنها "تنتهك المبادئ الأساسية للدبلوماسية وتتناقض مع المواقف الأمريكية الرسمية". وترى المنظمة، التي تضم 22 دولة عربية، أن "هذه التصريحات تُنذر بتأجيج التوترات الدينية والقومية في وقتٍ تُجرى فيه مناقشات لترسيخ اتفاق سلام في غزة".

.ومن جهتها أصدرت منظمة التعاون الإسلامي، التي تضم 57 دولة ذات أغلبية مسلمة، بيانًا مماثلاً، واصفةً التصريحات بأنها "خطيرة وغير مسؤولة، ودعوةً ضمنيةً لتوسيع إسرائيل لأراضيها استنادًا إلى تفسير أيديولوجي مثير للجدل للتاريخ".

جاءت هذه الانتقادات عقب مقابلة أجراها الدبلوماسي مع المذيع الإذاعي الأمريكي تاكر كارلسون. فعندما سُئل عن فكرة "إسرائيل الكبرى" التي تشمل أراضٍ خارج حدودها الحالية، صرّح هاكابي بأنه "سيكون من المقبول" أن تستولي إسرائيل على كل هذه الأراضي، قبل أن يوضح أن هذا التصريح "مبالغ فيه" وأن هذا السيناريو "ليس مطروحًا على جدول الأعمال". وخلال المقابلة، ضغط تاكر كارلسون عليه مرارًا وتكرارًا بشأن إشارته إلى الوعد التوراتي الذي قُطع لإبراهيم. وبعد أن بدا وكأنه يتهرب من السؤال، صرّح بأنه إذا تعرضت إسرائيل لهجوم وانتصرت في صراع، فإنه يمكن حينها "مناقشة" قضية الأراضي.