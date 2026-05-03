أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن لجنة الوزراء لشؤون التسلّح صادقت نهاية الأسبوع على خطة لشراء سربين جديدين من الطائرات المقاتلة، في إطار تعزيز قدرات سلاح الجو خلال السنوات المقبلة.

وبحسب البيان، تشمل الخطة التزوّد بسرب رابع من طائرات F-35 أدير من إنتاج لوكهيد مارتن، إلى جانب سرب ثانٍ من طائرات F-15IA التي تصنّعها شركة بوينغ.

وأوضح البيان أن حجم الصفقات يُقدّر بعشرات المليارات من الشواكل، ويتضمن كذلك تكاليف استيعاب الطائرات في سلاح الجو، والدعم الفني، وقطع الغيار، والمنظومات اللوجستية المرافقة.

وأشار المتحدث إلى أن هذه الخطوة تُعد الأولى ضمن خطة “بناء القوة” للجيش الإسرائيلي للعقد المقبل، والتي تم إقرارها بميزانية مخصصة تبلغ نحو 350 مليار شيكل، بهدف الحفاظ على التفوق العسكري، ولا سيما التفوق الجوي، في ظل التحديات الإقليمية المتغيرة.

من جانبه، قال وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن العمليات العسكرية الأخيرة أظهرت مجددًا أهمية سلاح الجو ودوره الحاسم في حماية أمن إسرائيل، مؤكدًا أن الدروس المستخلصة تدفع نحو تسريع وتيرة التسلّح لضمان التفوق في المستقبل.

بدوره، شدد المدير العام لوزارة الأمن ، اللواء (احتياط) أمير برعام، على أن مواجهة التهديدات المتغيرة تتطلب استعدادًا طويل الأمد، مشيرًا إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة في دعم القدرات العسكرية المتقدمة.