مسؤولون لـ i24NEWS: الوسطاء يدفعون نحو وقف إطلاق النار وفتح فوري لمضيق هرمز

قال مصدران مطلعان على التفاصيل اليوم (الإثنين) لـi24NEWS إن الوسطاء، مصر وباكستان، يدفعون نحو صفقة "اللحظة الأخيرة": وقف إطلاق النار والفتح الفوري لمضيق هرمز، إلى جانب بدء محادثات حول اتفاق شامل بين الولايات المتحدة وإيران.

المصدر أشار إلى أن أحد الاحتمالات التي يتم بحثها هي وقف إطلاق نار مؤقت لمدة 40-45 يوماً، يتضمن الفتح الكامل لمضيق هرمز. ومع ذلك، أوضح وتحفظ بالقول: "الأمر يعتمد على مضمون المفاوضات وعلى الإجراءات المتوقع تنفيذها خلال هذه الفترة".

وكالة الأنباء رويترز أفادت هذا الصباح بأن الوسطاء في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران قدموا اقتراحًا للبلدين لإنهاء القتال، والذي، بحسب مصدر مطلع على التفاصيل، يجب أن يتم الاتفاق عليه اليوم.

إذا تم الاتفاق، ستؤدي الخطة إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإعادة فتح مضيق هرمز، مع التوصل إلى اتفاق نهائي خلال 15 إلى 20 يومًا، حسبما قال المصدر لرويترز. يتضمن مقترح الاتفاق النهائي تخلي إيران عن السلاح النووي، وتخفيف العقوبات المفروضة على إيران وإفراج الولايات المتحدة عن الأصول المجمدة.

تم تقديم الاقتراح من قبل رئيس أركان جيش باكستان، عندما أجرى محادثات منفصلة مع نائب رئيس الولايات المتحدة جي.دي فانس والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

في هذا السياق، قال مسؤول إيراني رفيع لوكالة رويترز إن طهران تعتقد أن الولايات المتحدة غير مستعدة لوقف إطلاق نار دائم، وإنها لن تعيد فتح مضيق هرمز مقابل "وقف إطلاق نار مؤقت". وأضاف المسؤول الإيراني: "طهران لن تقبل مهلًا زمنية أو ضغوطًا لاتخاذ قرار، لقد استلمنا المقترح الباكستاني وهو قيد الدراسة".

في هذا السياق، قال مستشار دبلوماسي لرئيس دولة الإمارات في نهاية الأسبوع إن مضيق هرمز لا يمكن أن يخضع لسيطرة أي دولة: "حرية الملاحة في الممر المائي يجب أن تكون جزءًا لا يتجزأ من أي تسوية للنزاع، مع اتفاق واضح على ذلك".