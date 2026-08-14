مجموعة "بريكس": إيران تسعى للانضمام إلى بنك التنمية الجديد للالتفاف على العقوبات

أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، وفقًا لما نقلته وسائل الإعلام الرسمية، أن إيران ستنضم قريبًا إلى بنك التنمية الجديد، المؤسسة المالية التي أنشأتها دول "بريكس". وتسعى طهران، العضو في "بريكس" منذ عام 2024، إلى أن تصبح عضوًا ومساهمًا في بنك التنمية الجديد، في ظلّ العقوبات الأمريكية والدولية المشددة والصراع المستمر مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأكد همتي، خلال حضوره اجتماعًا لوزراء مالية دول البريكس ومحافظي البنوك المركزية في الهند: "ستصبح بلادنا قريبًا عضوًا في هذا البنك". يُذكر أن بنك التنمية الجديد، الذي تأسس عام 2015 من قبل البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، يُموّل بشكل أساسي مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة. توسعت عضويتها منذ ذلك الحين لتشمل العديد من الاقتصادات الناشئة، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة ومصر.

ويهدف البنك الإيراني، على وجه الخصوص، إلى تطوير قنوات مالية بديلة للنظام المالي الذي يهيمن عليه الدولار، وتعزيز التجارة بالعملات الوطنية مع أعضاء المجموعة الآخرين.

مع ذلك، كان البنك أكثر حذرًا، إذ صرح قسم الاتصالات فيه لوكالة رويترز بأنه غير قادر على تأكيد انضمام إيران في هذه المرحلة.

بالنسبة لطهران، يُمثل هذا الاندماج خطوة إضافية في استراتيجيتها لتقليل اعتمادها على الدولار وتخفيف آثار العقوبات الغربية، لا سيما من خلال آليات التعاون النقدي الثنائية أو الثلاثية مع أعضاء مجموعة البريكس الآخرين.