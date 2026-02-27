لماذا حجبت إدارة ترامب معلومات سرية عن الكونغرس تتعلق بكوشنير وإيران ؟

أفاد تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغت الكونغرس أنها لن تشارك معلومات استخبارية سرية شكّلت أساس شكوى قُدمت ضد مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد.

ووفقًا للتقرير، تتعلق الشكوى بمزاعم تفيد بأن غابارد أعاقت الكشف عن مواد استخبارية مرتبطة بمحادثة بين مسؤولين من دولة أجنبية تناولت إيران وجاريد كوشنر، صهر الرئيس ترامب ومستشاره السابق.

وفي رسالة إلكترونية إلى طواقم ديمقراطية في الكونغرس، أوضح مكتب غابارد أنه لا يمكن تقديم المعلومات غير المنقحة بسبب ما وصفه بـ"الامتياز التنفيذي" المرتبط بطبيعة المواد الاستخبارية. ويُستخدم هذا الامتياز عادةً لحجب معلومات حساسة عن السلطتين التشريعية أو القضائية، غير أن مسؤولين استخباريين سابقين اعتبروا اللجوء إليه في هذا السياق أمرًا نادرًا.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد ذكرت أن المحادثة المعنية، التي جرى اعتراضها ونقلها إلى الاستخبارات الأميركية، تضمنت نقاشات حول إيران وإشارات إلى كوشنر، وهو ما نفاه مسؤولون في الإدارة بشدة، مؤكدين أن المزاعم "لا أساس لها".

وتأتي هذه التطورات في ظل جدل متصاعد داخل واشنطن بشأن حدود صلاحيات السلطة التنفيذية في حجب المعلومات الاستخبارية، خاصة عندما تكون مرتبطة بقضايا ذات أبعاد سياسية وأمنية حساسة.