أزمة في حزب الله: إيران تدرس استبدال نعيم قاسم بعد "سلسلة إخفاقات"

المحلل لشؤون العرب في i24NEWS، باروخ يديد، أفاد اليوم (الثلاثاء) بأن هناك صراعات شديدة جدًا في قيادة حزب الله، حيث أن الخلاف الكبير هو بين الأمين العام نعيم قاسم ووفیق صفا الذي كان مقربًا من نصر الله. قاسم لا ينجح في فرض سلطته عليه.

أيضًا في مجلس الشورى التابع لحزب الله يعملون ضد صفا. في الوقت نفسه، وفقًا لتقارير عربية، تدرس إيران استبدال نعيم قاسم الذي يُعتبر في نظرهم "فاشلًا".

تقرير آخر يفيد بوجود خلاف آخر بين محمد رعد، وهو نائب الأمين العام لحزب الله، وبين وفيق صفا. كما أن القيادة السياسية لحزب الله غاضبة جداً على قيادة الجنوب في التنظيم بعد الفشل الذريع أمام إسرائيل وخاصة بسبب التسللات الاستخباراتية. بالإضافة إلى ذلك، فإن رئيس الأركان الذي تم اغتياله طبطبائي ومقربيه استلموا قيادة وحدات بدون تلقي أوامر من القيادة العليا.

وأفادت العربية بوقت سابق اليوم نقلا عن مصادر خاصة بأن قيادة حزب الله بدأت في إعادة هيكلة مؤسسات الحزب، شملت تقليص دور وفيق صفا، المسؤول عن "وحدة الارتباط والتنسيق"، وتحديد مهامه في الحقل الأمني فقط.

وجاء القرار وسط توتر داخلي، حيث أبدى صفا انزعاجه وهدد بالاستقالة من جميع مهامه، مكتفياً بالبقاء في منزله. ويعد صفا من أبرز الشخصيات في الحزب، حيث كان له دور مهم في متابعة العلاقات مع الأحزاب والقوى السياسية اللبنانية، ومن بينها "التيار الوطني الحر"، وله صلات قديمة مع النائب جبران باسيل