بعد احتجاز دبلوماسييها في طهران.. فرنسا تتخذ قراراً عقابياً ضد إيران

أعلن وزير الخارجية الفرنسي، اليوم الثلاثاء، أن بلاده قررت طرد دبلوماسيين إيرانيين معتمدين لديها، على أن يتم تنفيذ القرار خلال الأيام المقبلة، وذلك رداً على حادثة تعرض دبلوماسيين فرنسيين للاعتداء والاحتجاز في طهران الشهر الماضي.

وقال وزير الخارجية الفرنسي إن القرار يأتي بعد حادثة 19 يوليو/تموز، حين تعرض دبلوماسيان فرنسيان لهجوم واحتُجزا لعدة ساعات في العاصمة الإيرانية، من دون السماح لهما بالتواصل مع أفراد عائلتيهما.

وأكد الوزير أن فرنسا كانت قد حذرت من أن الاعتداء "غير المقبول" ستكون له تداعيات، مضيفاً أن طرد الدبلوماسيين الإيرانيين يأتي تنفيذاً لهذا التعهد.

وانتقد الوزير ما وصفه بالاعتداء "الفضائحي والمتعمد" على الدبلوماسيين الفرنسيين، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الشعب الإيراني هو "الضحية الرئيسية" في ظل تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت، بعد عودة الدبلوماسيين الفرنسيين إلى بلادهم، أنهما أصبحا «شخصيتين غير مرغوب فيهما»، في خطوة زادت من حدة التوتر الدبلوماسي بين باريس وطهران.