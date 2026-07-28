أظهر استطلاع أجرته رويترز أن نسبة التأييد لترامب ارتفعت إلى 37%، أي بزيادة ثلاث نقاط عن الشهر الماضي، عندما كان معدل تأييده في أدنى مستوياته خلال رئاسته. ومع ذلك، بقيت نسبة التأييد للحرب مع إيران أقل من 40% منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات في 28 فبراير، في تناقض حاد مع الأشهر الأولى من حربي العراق وأفغانستان، حيث كان الدعم الشعبي نحو 70% و90% على التوالي، وفقًا لاستطلاعات غالوب.

وجد الاستطلاع أن 69% من الأمريكيين، بمن فيهم أربعة من كل عشرة جمهوريين، يعتقدون أن ترامب لم "يشرح بوضوح أهداف التدخل العسكري الأمريكي في إيران". وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أوليفيا ويلز، إن ترامب لن يبني قراراته على "استطلاعات الرأي المتغيرة"، وجددت عزمه على منع إيران من الحصول على سلاح نووي، قائلة: "ما يهم معظم الأمريكيين هو وجود قائد أعلى يتخذ إجراءات جريئة لحمايتهم."

صوّت الناخبون المستقلون في الاستطلاع لصالح المرشح الديمقراطي للكونغرس على حساب الجمهوري بنسبة 36% مقابل 20%، كما فضّلوا الديمقراطيين على الجمهوريين في السياسات الاقتصادية. وحتى الآن، قُتل 18 جنديًا أمريكيًا في الصراع، وارتفعت أسعار البنزين إلى ما يزيد قليلاً عن 4 دولارات للجالون على مستوى البلاد، مقارنةً بحوالي 3 دولارات قبل بدء الحرب في 28 فبراير.

منذ منتصف مارس، طرح استطلاع رويترز/إبسوس على المستجيبين سؤالاً عما إذا كانوا يؤيدون أو يعارضون الضربات العسكرية ضد إيران. في ذلك الوقت، قال 37% إنهم يؤيدون الحرب، مقارنة بـ27% أيدوا ذلك في اليوم الذي بدأت فيه الحرب، حين قال 29% من المستجيبين إنهم غير متأكدين.

تم إجراء الاستطلاع عبر الإنترنت وعلى مستوى البلاد، حيث جُمعت الردود من 1,246 بالغًا أمريكيًا، بهامش خطأ يبلغ 3 نقاط مئوية في أي من الاتجاهين.