الجيش الإسرائيلي يبقي حالة التأهب القصوى.. واستعدادات قد تمتد لأسابيع

على الرغم من تمديد وقف إطلاق النار، لا يأخذ جهاز الأمن الإسرائيلي أي مخاطر. الجيش الإسرائيلي لا يقلل من قواته في القطاعات المتعلقة بإيران، ومن المتوقع أن تستمر حالة التأهب القصوى لأسابيع قادمة. الفهم في إسرائيل هو أن الواقع الحالي هش للغاية: في واشنطن وفي طهران لا يزالون يتحدثون بمصطلحات القوة، مما قد يؤدي إلى تصعيد فوري في أي لحظة.

منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ - باستثناء التصريحات الغامضة حول "الاستعداد للدفاع والهجوم" - اختفت التهديدات الصريحة ضد النظام الإيراني وأذرعه. لهذا الهدوء سبب.

تقول مصادر في إسرائيل إنه بعد تحقيق إنجازات عسكرية هامة – بعضها حتى أبعد من التخطيط الأصلي – يعتقدون في إسرائيل أن الوقت قد حان لنقل ثقل الجهود إلى طاولة المفاوضات. وتؤكد إسرائيل أن هناك ما يزال الكثير مما يمكن فعله – وخاصة في مجالات الاقتصاد والطاقة والغاز – لكن الآن هناك فرصة للدبلوماسية لتحقيق نتائج. وإذا فشلت المفاوضات، فإن الجيش الإسرائيلي مستعد للعودة إلى القتال فوراً.