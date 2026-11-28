تواجه خطة السلام الأميركية الخاصة بمستقبل قطاع غزة حالة من الجمود والتعثر في ظل تباين المواقف وتصاعد التحذيرات الميدانية والسياسية، وسط حديث إسرائيلي عن معلومات ومخاطر أمنية قد تدفع إلى شن عملية عسكرية جديدة، مقابل تساؤلات حول مدى التزام الأطراف بالمسار المتفق عليه.

الرؤية الإسرائيلية: اشتراط نزع السلاح ورفض التفاوض مع حماس

في قراءة للموقف الأمني والعسكري الإسرائيلي، أوضح الدكتور موشيه إلعاد، الضابط السابق برتبة عقيد احتياط في الجيش الإسرائيلي والمحاضر في كلية الجليل الغربي (مشاركاً من حيفا)، أن المفهوم الأمني الإسرائيلي ثابت ولا يتغير بتغير الأسماء أو القيادات، معتبراً أن الخطر في غزة مستمر يومياً وفق تقديرات الاستخبارات، وأن أي عملية عسكرية برية واسعة قد تبقى مطروحة إذا لم يُنزع سلاح حركة حماس وتُفكك قدراتها العسكرية.

وأشار الدكتور إلعاد إلى أن الجمود الحالي يعود بالدرجة الأولى إلى رفض حركة حماس التخلي عن سلاحها، مؤكداً أن إسرائيل لا يمكن أن تتفاوض مع حماس أو تسمح بتكرار سيناريو السابع من أكتوبر، ومشدداً على ضرورة قيام قوة أو إدارة بديلة بحفظ النظام والأمن قبل أي انسحاب إسرائيلي، معتبراً أن تصريحات جاريد كوشنر تعكس إحباطاً أو تبايناً في المقاربات بشأن إدارة الملف، لكنها لا تغير من حقيقة أن أمن إسرائيل يبدأ بتفكيك قدرات حماس.

القراءة الأميركية والإقليمية: عراقيل إسرائيلية وتآكل المصداقية

في المقابل، رأت الأستاذة هبه القدسي، مديرة مكتب صحيفة "الشرق الأوسط" في واشنطن والباحثة السياسية، أن تحذيرات جاريد كوشنر تمثل رسالة غير معتادة تعكس قلقاً داخل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من تعثر تنفيذ خطة السلام بمراحلها المختلفة، مشيرة إلى أن المنطلق المشترك يبدأ بنزع سلاح حماس، لكن الخلاف يبرز حول التسلسل والالتزامات المتبادلة.

وأوضحت الباحثة السياسية أن هناك شكاوى وانتقادات في الأوساط الأميركية من عراقيل تضعها إسرائيل أمام تنفيذ بنود متفق عليها، مثل عدم السماح ببدء عمل لجنة التكنوقراط الفلسطينية، أو عرقلة دخول مستلزمات الإيواء، أو تأخير ترتيبات قوة الاستقرار الدولية وتدريب عناصر الشرطة، معتبرة أن هذه العوائق تسيء إلى مصداقية الإدارة الأميركية أمام شركائها الإقليميين وتضعف الثقة في التزامات خطة إنهاء الحرب.

مآلات المرحلة المقبلة بين الضغوط والبدائل السياسية

ولفتت الأستاذة هبه القدسي إلى أن الجهود الإقليمية، ومنها المساعي المصرية للضغط على الفصائل الفلسطينية، تصطدم بغياب التجاوب المتزامن من الجانب الإسرائيلي، مؤكدة أن دفع مشاريع إعادة الإعمار وتوسيع التفاهمات الإقليمية يتطلب خطوات متوازية وبناء ثقة بدلاً من البقاء في حلقة مفرغة.

من جانبه، شدد الدكتور موشيه إلعاد على أن تحقيق الاستقرار يتطلب انتقال السلطة في القطاع بعيداً عن الفصائل المسلحة نحو إدارة مدنية أو تكنوقراط وقوة حفظ نظام، معتبراً أن سكان محيط القطاع يرفضون أي تهديد أمني مجاور، في وقت تتواصل فيه النقاشات حول مستقبل الخطة وتداعيات أي تصعيد جديد على مسار التهدئة في غزة والمنطقة.