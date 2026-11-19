تقديرات غربية: ارتفاع احتمالات شنّ هجوم أميركي جديد على إيران
في ختام لقاء ترامب والرئيس الصيني، قال ترامب إن البلدين يرغبان باستمرار تدفق الطاقة عبر هرمز،وكذلك إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا • تقرير: نتنياهو يدفع باتجاه حملة تستمر من 4 إلى 7 أيام ضد إيران
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تقديرات غربية: ارتفاع احتمالات شنّ هجوم أميركي جديد على إيران
أفادت وكالة «بلومبرغ» نقلاً عن مسؤولين غربيين بأن احتمالات شنّ الولايات المتحدة جولة جديدة من الضربات العسكرية ضد إيران ارتفعت خلال الأيام الأخيرة.
ونقلت الوكالة عن أحد المسؤولين قوله إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم يتخذ بعد قراراً بشأن إصدار أمر بشن هجوم، لكنه يدرس هذا الخيار.
وتأتي هذه التقديرات في ظل استمرار التوتر بين واشنطن وطهران، وسط ترقب للخطوات الأميركية المقبلة حيال إيران.
اختراق إلكتروني يكشف بيانات طبية ومالية لنحو 4 آلاف متقاعد في بلدية نيويورك
كشفت تقارير صحفية أن قراصنة إلكترونيين تمكنوا من الوصول إلى معلومات طبية ومالية تخص ما يصل إلى 4 آلاف من المتقاعدين في بلدية نيويورك.
وذكر موقع «بوليتيكو» أن القراصنة اخترقوا قاعدة بيانات إلكترونية أُنشئت بهدف توزيع أموال التعويضات، مشيراً إلى أن المعلومات تستند إلى وثائق حصل عليها الموقع، إضافة إلى مصدر مطّلع على تفاصيل الحادثة.
السعودية: هجوم حوثي يستهدف الحي المالي في الرياض ويُلحق أضرارًا ببرج صندوق الاستثمارات العامة
أفادت تقارير بتعرض برج صندوق الاستثمارات العامة (PIF) في الحي المالي بالعاصمة السعودية الرياض لهجوم حوثي، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في المبنى.
ويأتي ذلك بعدما أعلن التحالف بقيادة السعودية اعتراض أربعة صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية من المملكة. ووفقًا لتقديرات أولية، اقتصرت الأضرار الناجمة عن شظايا عمليات الاعتراض على الممتلكات، دون الإبلاغ عن إصابات.
ترامب وشي جين بينغ يتفقان على منع إيران من امتلاك سلاح نووي وضمان أمن مضيق هرمز
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال لقائه نظيره الصيني شي جين بينغ على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC)، إن واشنطن وبكين تتشاركان مصلحة مشتركة في ضمان استمرار تدفق النفط عبر مضيق هرمز، ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي.
السعودية تعلن اعتراض صواريخ حوثية وسقوط شظايا صاروخية في محيط الرياض
أعلن التحالف بقيادة السعودية اعتراض صاروخ كروز أطلقه الحوثيون من اليمن باتجاه جنوب المملكة، وذلك بعد الإعلان عن اعتراض صاروخ باليستي آخر استهدف المنطقة ذاتها.
كما أعلن التحالف تدمير منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية في محافظة صعدة اليمنية، قال إنها استُخدمت في إطلاق صواريخ باتجاه جنوب السعودية.
وفي سياق متصل، أشار الإعلان إلى إطلاق صاروخ باتجاه العاصمة الرياض، ما أدى إلى سقوط شظايا من عملية الاعتراض في المنطقة.
السعودية تعلن زوال الخطر في الرياض بعد إطلاق تحذير أمني
أعلنت الدفاع المدني السعودي زوال الخطر في العاصمة الرياض، وذلك عقب تفعيل إنذار حذّر من احتمال وجود تهديد في المدينة، دون الكشف عن طبيعة الخطر أو تفاصيل إضافية بشأن ملابسات التحذير.
تقرير: نتنياهو يضغط لشن حملة عسكرية على إيران تستمر من 4 إلى 7 أيام.. وترامب يدرس الخيارات
يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دراسة خطط لتنفيذ جولة جديدة من الضربات العسكرية الواسعة ضد إيران، في ظل معلومات استخباراتية جديدة بشأن قدرات طهران، وضغوط إسرائيلية متزايدة للتحرك «بسرعة وبقوة»، بحسب ما نقلته صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين مطلعين على المناقشات.
ونقلت الصحيفة عن المسؤولين أن ترامب لم يتخذ قرارا نهائيا بشأن تنفيذ هجوم جديد، فيما يواصل دراسة الخيارات المطروحة أمامه.
وبحسب المصادر، يمارس رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ضغوطا مكثفة على واشنطن للانضمام إلى إسرائيل في حملة عسكرية ضد إيران تستمر من أربعة إلى سبعة أيام، وتتضمن شن غارات جوية على أهداف إيرانية.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت الإدارة الأمريكية ستستجيب للمطالب الإسرائيلية، في ظل استمرار المداولات بشأن طبيعة التحرك العسكري المحتمل وتوقيته.
ترامب يهدد إيران: إذا استهدفت واشنطن فسنمحوها.. ونعرف ما تقدمه روسيا والصين لها
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة سترد بقوة على إيران إذا نفذت هجوما يستهدف العاصمة واشنطن، وذلك في أعقاب تقارير تحدثت عن مخطط إيراني لتفجير «قنبلة قذرة» في المدينة بهدف استهداف مسؤولين أمريكيين.
وردا على سؤال خلال وجوده في الصين عما إذا كان ينبغي لسكان واشنطن الشعور بالقلق إزاء هذه التقارير، قال ترامب: «لا أعتقد ذلك، لكن إذا حدث هذا فسنمحوهم، وهذا وعد».
وفي ما يتعلق بالتقارير عن تقديم روسيا والصين مساعدات لإيران، تساءل ترامب عن طبيعة هذا التعاون، قائلا: «عندما يقولون إنهما تعملان مع إيران، ماذا يعني ذلك؟ هل تنقلان معلومات؟ لدينا كل المعلومات التي يقدمانها، ونعرف تماما ما الذي ينقلانه، وهو لا شيء».
وتأتي تصريحات ترامب في ظل تصاعد التحذيرات الأمريكية بشأن التهديدات الإيرانية المحتملة، وسط اتهامات لطهران بالسعي إلى تطوير وسائل جديدة لاستهداف المصالح الأمريكية.
ترامب: مؤشرات على أن إيران تختبر أسلحة بيولوجية وكيميائية بعد تعطيل برنامجها النووي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك مؤشرات على أن إيران تختبر أسلحة بيولوجية وغازات كيميائية، مدعيا أن الولايات المتحدة عطّلت قدرتها على تطوير السلاح النووي.
وجاءت تصريحات ترامب خلال مقابلة أجراها أثناء زيارته إلى الصين، ردا على سؤال بشأن تقارير تحدثت عن تخطيط إيران لتفجير «قنبلة قذرة» في العاصمة واشنطن.
وقال ترامب: «هناك مؤشرات على أن إيران تختبر أسلحة بيولوجية وغازات كيميائية، لأننا عطّلنا قدرتها النووية. سنرى ما سيحدث»، مضيفا أن اقتراب العام الجديد وما بعد الأول من كانون الثاني/يناير سيكشفان عن تطورات المرحلة المقبلة.
وأضاف الرئيس الأمريكي: «إنهم أناس بغيضون، نحن لم نبدأ الحرب».
ولم يتضمن التصريح تفاصيل أو أدلة محددة تدعم الاتهامات المتعلقة باختبار إيران أسلحة بيولوجية وكيميائية.
تقرير: حاملة الطائرات الأمريكية «جورج واشنطن» تغادر الشرق الأوسط.. وعودة القوات الأمريكية إلى حاملتين في المنطقة
أفادت وكالة «بلومبرغ»، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، بأن حاملة الطائرات الأمريكية «جورج واشنطن» غادرت منطقة العمليات في الشرق الأوسط، بعد مشاركتها في فرض الحصار على إيران وموانئها البحرية.
وبحسب التقرير، قد تكون الحاملة في طريق عودتها إلى ميناء يوكوسوكا في اليابان، حيث كانت متمركزة قبل إرسالها إلى الشرق الأوسط.
وفي حال تأكدت هذه المعلومات، سيعود عدد حاملات الطائرات الأمريكية الموجودة في المنطقة إلى اثنتين، هما «جورج بوش» و«ثيودور روزفلت»، بعدما كان العدد ثلاث حاملات.
وكالة التجارة البحرية البريطانية: إصابة ناقلة نفط بسلاح مجهول قبالة سواحل سلطنة عُمان
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقيها بلاغا عن تعرض ناقلة نفط لضربة بواسطة «سلاح مجهول» أمس، قبالة سواحل سلطنة عُمان، أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز.
وأوضحت الهيئة أن أفراد طاقم السفينة لم يصابوا في الحادث، فيما لا تزال الأضرار التي لحقت بالناقلة والتداعيات البيئية المحتملة قيد التقييم والفحص.