تقديرات غربية: ارتفاع احتمالات شنّ هجوم أميركي جديد على إيران

أفادت وكالة «بلومبرغ» نقلاً عن مسؤولين غربيين بأن احتمالات شنّ الولايات المتحدة جولة جديدة من الضربات العسكرية ضد إيران ارتفعت خلال الأيام الأخيرة.

ونقلت الوكالة عن أحد المسؤولين قوله إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم يتخذ بعد قراراً بشأن إصدار أمر بشن هجوم، لكنه يدرس هذا الخيار.

وتأتي هذه التقديرات في ظل استمرار التوتر بين واشنطن وطهران، وسط ترقب للخطوات الأميركية المقبلة حيال إيران.