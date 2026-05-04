هل تنفجر المواجهة؟ الإمارات تعلن إسقاط صواريخ إيرانية في تصعيد جديد

أعلنت الإمارات العربية المتحدة تفعيل أنظمة الدفاع الجوي لديها عقب إنذارات بسقوط صواريخ، في أول حادث من نوعه منذ سريان وقف إطلاق النار، وسط تصعيد متزايد في المنطقة.

وذكرت وزارة الداخلية أن “التهديد انتهى والوضع آمن حاليًا”، بعد نحو 15 دقيقة من إطلاق التحذيرات، قبل أن تُسجّل لاحقًا عمليات اعتراض إضافية لأنظمة الدفاع الجوي.

وأفادت الجهات الرسمية بأن أربعة صواريخ كروز أُطلقت من قبل الحرس الثوري الإيراني باتجاه الدولة، حيث تم اعتراض ثلاثة منها فوق المياه الإقليمية، فيما سقط الرابع في البحر دون تسجيل إصابات.

كما تم الإبلاغ عن اندلاع حريق في موقع نفطي نتيجة هجوم بطائرات مسيّرة، في وقت أكدت فيه وزارة الدفاع استمرار عمليات الاعتراض في عدة مناطق.

وفي سياق متصل، اتهمت أبوظبي إيران باستهداف ناقلة نفط تابعة لشركة حكومية عبر طائرات بدون طيار أثناء عبورها مضيق هرمز، دون وقوع خسائر بشرية.

ودعت وزارة الخارجية الإماراتية إلى وقف التصعيد، مطالبة طهران بإنهاء “الهجمات غير المبررة” وضمان حرية الملاحة في المضيق.

وتأتي هذه التطورات في ظل توتر غير مسبوق في الخليج، حيث تزداد المخاوف من تأثيرات أمنية واقتصادية على أحد أهم ممرات الطاقة في العالم.