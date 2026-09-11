وزارة الطاقة السعودية: إيقاف خط شرق - غرب احترازيا إثر تعرضه لعدة استهدافات

أعلن مصدر مسؤول بوزارة الطاقة السعودية في بيان، اليوم الجمعة، إيقاف خط أنابيب شرق - غرب في منطقتي (الرياض والمدينة المنورة) احترازياً، بعد تعرضه لعدة استهدافات. مشيرة إلى أنه نتج عن الاستهدافات التي وقعت، أمس الخميس، بعض الإصابات، مؤكدة أنه جرى تقديم الرعاية الصحية للمصابين.

وأضاف المسؤول أن فرق الطوارئ والفرق الفنية المختصة باشرت أعمالها فور وقوع الاستهدافات، واتخذت الإجراءات اللازمة لتأمين الخط والتحقق من سلامته، وفق الإجراءات والخطط المعتمدة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ويمتد الخط لمسافة تقارب 1200 كيلومتر، حيث ينقل النفط الخام من حقول المنطقة الشرقية في السعودية إلى ساحل البحر الأحمر غرباً