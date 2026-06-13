أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، ما وصفه بـ"الادعاءات الإعلامية المغرضة" والمعلومات غير الموثقة التي استهدفت دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، مؤكداً أنها تفتقر إلى المصداقية وتهدف إلى التشكيك في مواقف البلدين ودورهما في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وقال البديوي، في بيان صادر عن الأمانة العامة للمجلس، إن هذه المزاعم تسعى إلى تقويض الجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون لتعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ الحوار والتعاون في المنطقة، مشدداً على أن الإمارات وقطر قدمتا نموذجاً في دعم الاستقرار من خلال تقريب وجهات النظر ودعم المساعي الدبلوماسية لمعالجة الأزمات الإقليمية.

وأكد أن دول المجلس ماضية في نهجها القائم على التضامن والتعاون، وترفض أي حملات إعلامية تستهدف الإساءة إلى أي من الدول الأعضاء، مشيراً إلى أن مثل هذه المحاولات لن تؤثر في وحدة المجلس أو دوره الإقليمي والدولي.

وجاءت تصريحات البديوي عقب تقارير إعلامية دولية تناولت مزاعم بشأن علاقات كل من قطر والإمارات بإيران خلال الفترة الأخيرة. وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد نشرت تقريراً زعم أن الدوحة أجرت اتصالات سرية مع طهران خلال الحرب الأخيرة بهدف حماية منشآت الغاز في رأس لفان، إضافة إلى مزاعم بشأن تنسيق في قرارات إنتاج الطاقة.

وردت قطر برفض هذه الادعاءات، مؤكدة أن قراراتها في قطاع الطاقة تُتخذ وفق اعتبارات السلامة والمصلحة الوطنية فقط، وأن الحديث عن تنسيق مع إيران في هذا الملف لا يستند إلى أي أساس. كما شددت على أن هذه المزاعم تتجاهل تعرضها لهجمات صاروخية إيرانية خلال الحرب الأخيرة.

وفي السياق ذاته، نفت الإمارات بشكل قاطع ما تم تداوله بشأن نقل أو تحويل أموال إيرانية مجمّدة عبر أراضيها، مؤكدة أن هذه الادعاءات غير صحيحة ولا تستند إلى معلومات موثوقة، وأنه لم يتم الإفراج عن أي أموال إيرانية أو تحويلها من خلال الدولة.

وتأتي هذه التطورات في ظل جهود خليجية متواصلة لدعم التهدئة وتعزيز الحلول الدبلوماسية، عقب أشهر من التوترات الإقليمية والمواجهات العسكرية التي شهدتها المنطقة.