تقرير: حماس نجحت في إنتاج عشرات الصواريخ في غزة باستخدام مواد كيميائية مهربة

أفادت مصادر نقلتها هيئة البث الرسمية الإسرائيلية "كان"، أن "عناصر حماس نجحت في إنتاج عشرات الصواريخ في قطاع غزة باستخدام مواد كيميائية مهربة بحرا. مشيرة إلى أن "بعض هذه الصواريخ نُقل لاحقاً إلى عناصر حركة الجهاد" ،فيما لم تؤكد حماس أو تنفي التقارير التي تفيد باستئناف إنتاج الصواريخ في غزة.

وبحسب هذه التقارير، "تُصنّع الصواريخ في عدة ورش متفرقة في دير البلح ومدينة غزة، في محاولة لتقليل خطر رصدها وتدميرها. ويمثل استئناف الإنتاج المحلي هذا مرحلة جديدة في القدرات العسكرية لحماس رغم القيود والعمليات الإسرائيلية".

في وقت سابق من هذا الأسبوع، كُشف أن حماس غيّرت استراتيجيتها في التهريب، حيث تستخدم حاويات مغمورة تحت الماء وتنجرف مع التيارات إلى ساحل غزة، بدعم من خلايا تعمل في شبه جزيرة سيناء. ونفت الحركة هذه المعلومات المتعلقة بتطور أساليبها في التهريب البحري.