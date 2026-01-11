حصري: إسرائيل على وشك توقيع اتفاق أمني جديد مع أمريكا وسط جدل حول المساعدات العسكرية

في ظل تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن نيته إنهاء المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل خلال العقد المقبل، كشف مسؤول إسرائيلي رفيع لـ i24NEWS أن اتفاقًا جديدًا للتعاون الأمني بين الولايات المتحدة وإسرائيل قد يُوقَّع «خلال أسابيع».

وأوضح المسؤول أن التوجه الإسرائيلي يأتي نتيجة دروس استخلصتها إسرائيل من قرار إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن فرض قيود وحظر جزئي على تزويد إسرائيل بالسلاح خلال الحرب في غزة، إضافة إلى التغير المتزايد في المزاج العام داخل الولايات المتحدة تجاه استمرار الدعم المالي لإسرائيل.

وبحسب المسؤول، فإن هذا التحول لا يقتصر على التيارات التقدمية في الحزب الديمقراطي، بل يشمل أيضًا أوساطًا داخل الحزب الجمهوري، بما في ذلك قواعد حركة «ماغا» (MAGA) المؤيدة للرئيس السابق دونالد ترامب، والتي باتت تُظهر معارضة متزايدة لاستمرار المساعدات الخارجية.

وأشار المصدر إلى أن الاتفاق الأمني الجديد المحتمل يهدف إلى إعادة صياغة أسس التعاون الدفاعي بين البلدين، بما يقلل من اعتماد إسرائيل على المساعدات المباشرة، ويعزز الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الجانبين.

ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من البيت الأبيض أو وزارة الدفاع الأميركية بشأن هذه المعلومات.