أكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، اليوم الجمعة، على أن "الولايات المتحدة تبحث عن أصول إيرانية في جميع أنحاء العالم، وستذهب تلك الأموال إلى الشعب الإيراني". وأضاف"إيران غير قادرة على دفع رواتب جنودها".

وشدد على أن "الولايات المتحدة ستواصل فرض الضغوط العسكرية والاقتصادية على إيران"، وأفاد "واشنطن لن توقف جهودها لملاحقة الأموال والأصول الإيرانية في مختلف أنحاء العالم".كما أوضح أن "هناك الكثير من الأموال الإيرانية المنتشرة في أنحاء العالم"، مؤكدًا أن "وزارة الخزانة تواصل تعقبها بالتعاون مع الجهات المختصة". وأضاف أن "واشنطن تسعى إلى استعادة تلك الأموال بهدف توجيهها إلى الشعب الإيراني، إلى جانب استخدامها في تعويض أصحاب المطالبات القانونية في الولايات المتحدة والمتضررين من إيران"

وقال بيسنت، في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، إن الإدارة الأميركية تعمل على تعقب الأموال الإيرانية الموجودة خارج البلاد، مؤكداً أن الحصار المفروض على طهران سيستمر بالتوازي مع الإجراءات العسكرية والاقتصادية التي تستهدف الحد من قدراتها.

ومنذ مطلع يوليو، وسعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قوائم العقوبات على إيران، فأدرجت عشرات الأفراد والكيانات وشبكات الشحن والتمويل على لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، مع التركيز على تجارة النفط، و"أسطول الظل"، وشركات التأمين والخدمات البحرية واللوجيستية، إضافة إلى شبكات مالية تتهمها واشنطن بتمويل الحرس الثوري وشراء الأسلحة. وتؤكد وزارة الخزانة الأميركية أن هذه العقوبات تستهدف تجفيف مصادر التمويل الإيرانية وملاحقة الأصول المرتبطة بها حول العالم.

وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قد فرضمنذ مطلع 2026 عقوبات على أكثر من 100 سفينة مرتبطة "بأسطول الظل" الإيراني، الذي يستخدم لضمان استمرار تدفق إيرادات النفط رغم العقوبات الدولية.