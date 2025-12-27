مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا الإثنين الوشيك لمناقشة اعتراف إسرائيل بصوماليلاند

طلبت بعثة الصومال لدى الأمم المتحدة، اليوم السبت، إجراء مناقشة عاجلة في مجلس الأمن الدولي بشأن مسألة اعتراف إسرائيل بصوماليلاند. ومن المتوقع أن تُعقد المناقشة يوم الاثنين الوشيك الساعة 3:00 مساءً بتوقيت نيويورك. وستتولى الصومال رئاسة مجلس الأمن الدولي في يناير/كانون الثاني الوشيك.

وتأتي هذه المناقشة في ظل قرار الاعتراف المتبادل وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل وصوماليلاند، وفقًا لقرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس صوماليلاند عبد الرحمن محمد عبد الله. ويتضمن القرار تعيين سفراء وافتتاح سفارات. كما أعلنت صوماليلاند عزمها الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام.

وعلّق السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، على طلب المناقشة قائلاً: "ستتصرف إسرائيل بمسؤولية وحكمة، ولن تتهرب من المناقشات السياسية التي تسعى إلى تحدي القرارات السيادية. وسنواصل التعاون مع أي جهة تُسهم في استقرار المنطقة". تطرق الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، مساء اليوم السبت، إلى اعتراف إسرائيل بصوماليلاند، قائلاً: "إن اعتراف نتنياهو العدائي بجزء من شمال الصومال يُعد انتهاكاً للقانون الدولي". كما أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تحفظاته بشأن الخطوة الإسرائيلية، قائلاً إنه ليس في عجلة من أمره للاعتراف بصوماليلاند كدولة ذات سيادة مستقلة، بل وقلل من شأن القرار الإسرائيلي حين صرّح لوسائل الإعلام الأمريكية: "هل يعرف أحد ما هي صوماليلاند؟".