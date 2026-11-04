ترسل الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط إحدى أندر طائرات الاستخبارات الإلكترونية الاستراتيجية في سلاحها الجوي، وهي RC-135U Combat Sent. وهذه الطائرة مخصصة لجمع الاستخبارات الإلكترونية، بهدف رصد إشارات أنظمة الرادار العسكرية وتحديدها وتحليلها. ولا يملك سلاح الجو الأمريكي سوى طائرتين عاملتين من هذا الطراز، تتمركزان في قاعدة أوفوت بولاية نبراسكا.

ما الذي تفعله طائرة RC-135U؟

على عكس طائرات التصوير أو الطائرات المصممة لرصد تحركات القوات، تركز طائرة Combat Sent على الأنظمة الإلكترونية لدى الخصم. وتحدد الطائرة إشارات الرادار الصادرة عن الأنظمة العسكرية البرية والبحرية والجوية، وتجمعها وتحلل بالتفصيل كيفية عملها.

وفقًا لسلاح الجو الأمريكي، تتيح المعلومات التي جُمعت فهم خصائص عمل الأنظمة الأجنبية وقدراتها. ويمكن لاحقًا استخدامها لتطوير وسائل وأساليب تكشف هذه الأنظمة أو تنذر بوجودها أو تساعد على التغلب عليها. أي إن الطائرة تساعد على تكوين صورة عن منظومة الرادار والدفاع الجوي لدى الخصم، وهي معلومات قد تكون مهمة للطائرات والقوات العاملة في المنطقة نفسها.

تُعدّ طائرة RC-135U واحدة من أندر الطائرات في الأسطول الأمريكي. ووفقًا للبيانات الرسمية للقوات الجوية، لا توجد في الخدمة سوى طائرتين من هذا الطراز. ويضم طاقم المهمة طيارين وأفراد طاقم جوي، إلى جانب ضباط حرب إلكترونية وخبراء في الاستخبارات والإلكترونيات، قادرين على رصد عدة إشارات وتحليلها في الوقت نفسه.

تتمتع الطائرة أيضًا بقدرة على التزود بالوقود جوًا، مما يتيح لها إطالة مدة بقائها في الجو بشكل كبير. ويبلغ مداها الأساسي نحو 4,000 ميل بحري.

تصل المعلومات إلى أعلى المستويات القيادية الأمريكية.

تتمثل مهمة طائرة Combat Sent في جمع الاستخبارات الإلكترونية الاستراتيجية لصالح رئيس الولايات المتحدة، ووزير الدفاع، وكبار مسؤولي وزارة الدفاع، وقادة مسارح العمليات. وتُشغَّل الطائرة في الأوقات الاعتيادية وكذلك خلال الأزمات والعمليات، كما تُحفظ المعلومات التي تجمعها لتحليلها مستقبلًا من قِبل مجتمع الاستخبارات والجيش الأمريكي.

يوفر إرساله إلى الشرق الأوسط للأمريكيين قدرة متقدمة للغاية على رسم خرائط للأنظمة الإلكترونية وأنظمة الدفاع الجوي العاملة في المنطقة وتحليلها.