السلطات السورية تمنح ترخيصًا لمنظمة تراثية يهودية لاستعادة الممتلكات المصادرة

منحت السلطات السورية، ترخيصًا غير مسبوق لمنظمة يهودية سورية، تعتزم توثيق واستعادة الممتلكات المصادرة في عهد الحكومات السابقة، وترميم المواقع التراثية اليهودية في جميع أنحاء البلاد. وتُعدّ هذه الخطوة، التي أعلنتها وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية، هند قباوات، في دمشق، خطوة رسمية نادرة نحو الاعتراف بالوجود التاريخي للجالية اليهودية في سوريا.

وقالت قباوات لوكالة فرانس برس (أ ف ب) عقب لقائها برئيس مؤسسة التراث اليهودي في سوريا، هنري حمرا، إن "هذا الترخيص يبعث برسالة قوية من الدولة السورية مفادها أننا لا نميّز بين دين وآخر". وأضافت أن "الحكومة تعتزم دعم جميع السوريين والسوريات من جميع الأديان والطوائف الراغبين في بناء دولتنا الجديدة".

يأتي ترخيص المؤسسة في خضم جهود أوسع تبذلها السلطات السورية الحالية للتواصل مع الجالية اليهودية المتضائلة في البلاد، والتي كانت تضم آلافًا في السابق، لكنها الآن لا تتجاوز بضعة أفراد. وقد بدأ المدافعون عن حقوق اليهود داخل سوريا وخارجها بالفعل في حصر عشرات المنازل المملوكة لليهود والتي صودرت خلال سنوات حكم أسرة الأسد، مما يُشير إلى حجم العمل المطلوب لإعادة الممتلكات. ينظر المؤيدون إلى ترخيص مؤسسة التراث اليهودي في سوريا كخطوة أولى نحو معالجة المظالم المتجذرة والحفاظ على إرث ثقافي يعود إلى ما قبل العصر الحديث.

وبينما لا تزال النتائج الملموسة لهذه المبادرة غير واضحة، فإن خطوة الحكومة تمثل تحولاً هاماً عن الممارسات السابقة، وفرصة سانحة للمصالحة الدينية والثقافية في بلد لا يزال يتعافى من سنوات من الصراع والاضطرابات السياسية.