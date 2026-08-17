الكويت تستعد لسيناريو حرب واسعة مع إيران وسط مخاوف من تصعيد إقليمي

الكويت ترفع مستوى الاستعداد تحسبًا لمواجهة واسعة مع إيران، وسط تحذيرات من انتقال طهران وحلفائها إلى مرحلة هجومية وتصاعد المخاوف في دول الخليج.

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توثيق الاستهداف في مطار الكويت الدولي، 3.6.26
توثيق الاستهداف في مطار الكويت الدولي، 3.6.26social networks

تستعد الكويت لسيناريو اندلاع مواجهة عسكرية واسعة مع إيران، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية ومؤشرات على استعداد طهران وحلفائها للانتقال من الدفاع إلى الهجوم، وفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر كويتي مقرب من دوائر الحكم.

وقال المصدر إن المطالب الإيرانية المبالغ فيها، والتصريحات المتشددة الصادرة عن النظام، وتعاظم نفوذ التيارات المتطرفة داخل القيادة الإيرانية، تشير إلى أن طهران تتجه نحو التصعيد والمواجهة العسكرية.

وأضاف أن الكويت تجري مشاورات بشأن التطورات مع حلفائها ومع دول الخليج الأخرى، في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع نطاق المواجهة في المنطقة.

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وتأتي هذه التحذيرات في ظل تقارير عن تصعيد من جانب إيران ووكلائها. وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن حزب الله يصعّد تحركاته ضد إسرائيل بتوجيه إيراني، بهدف عرقلة المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل.

وفي تطور آخر، أعلنت تقارير اليوم أن طائرات مسيرة إيرانية استهدفت، في حادث غير معتاد، مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان في شمال العراق.

وتشير تقارير في وسائل إعلام دولية خلال الساعات الأخيرة إلى أن إيران وحلفاءها يستعدون لمرحلة تصعيد جديدة قد تشمل الانتقال من العمليات الدفاعية إلى هجمات داخل أراضي الخصوم.

وتثير هذه التطورات قلقًا متزايدًا في دول الخليج، ولا سيما الكويت، التي كانت خلال جولة التصعيد الأخيرة في المنطقة من بين الدول الأكثر عرضة لتداعيات المواجهة.

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