هل ستختفي حكومة التكنوقراط؟ أعضاء اللجنة يفكرون في الاستقالة - خوفاً من حماس

مصادر فلسطينية تدّعي أن عدداً من أعضاء اللجنة التكنوقراطية، التي تم تعيينها لإدارة الشؤون المدنية في القطاع، يفكرون في الاستقالة من مناصبهم بسبب الخوف من تزايد قوة حركة حماس. جاء ذلك حسبما أفاد اليوم (الثلاثاء) مراسل اللشؤون العربية في القناة العبرية، باروخ يديد. وتجدر الإشارة إلى أن الأعضاء لم يدخلوا بعد الى مكاتبهم في غزة.

حتى الآن، يرفض الأعضاء المشاركة في إدارة الملفات الحساسة، خاصة تلك التي تتعلق بمستقبل الموظفين الذين عملوا تحت حكم حماس. في الوقت الراهن، لا يوجد ميزانية لإدارة اللجنة ولا لتغطية النفقات الشخصية لأعضائها. كما تفكر حماس أن تقوم بنفسها بإحداث تغيير في تشكيلة اللجنة، بموافقة جميع الفصائل في غزة.

من بين الأسماء التي ترغب حماس في استبدالها هو سامي نسمان، رجل المخابرات العامة الفلسطينية الذي تولى مسؤولية ملف الأمن. بالإضافة إلى كل ذلك، يدرس حماس إنشاء مجلس وطني للإشراف على عملية نقل الصلاحيات - وكذلك للإشراف "عن بعد" على عمل اللجنة التكنوقراطية.