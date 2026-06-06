وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة عسكرية لصالح الكويت بقيمة تقترب من ملياري دولار، تشمل أنظمة متطورة لمكافحة الطائرات المسيّرة ومجموعة من المعدات الدفاعية المرتبطة بها، في إطار تعزيز القدرات الأمنية والدفاعية للدولة الخليجية.

ووفقاً لبيان صادر عن الجانب الأمريكي، تتضمن الصفقة أنظمة اعتراض متقدمة للطائرات المسيّرة، ومنصات إطلاق، ومعدات للقيادة والتحكم الشبكي، إضافة إلى أبراج مراقبة برية وبحرية وأنظمة متخصصة للحرب الإلكترونية.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الصفقة تهدف إلى دعم قدرة الكويت على مواجهة التهديدات الجوية المتطورة وتعزيز جاهزية قواتها المسلحة للتعامل مع التحديات الأمنية الحالية والمستقبلية.

وتأتي الموافقة على الصفقة في ظل تعاون دفاعي متنامٍ بين واشنطن والكويت، حيث شهدت الأشهر الماضية إقرار عدد من صفقات التسليح والتحديث العسكري، شملت أنظمة دفاع جوي ورادارات متقدمة ومنظومات قيادة وسيطرة.

كما تزامنت الصفقة مع مباحثات رسمية بين مسؤولين من البلدين تناولت ملفات الأمن الإقليمي والتعاون الدفاعي، وسط استمرار الاهتمام بتعزيز أمن الخليج وحماية البنية التحتية الحيوية وطرق الملاحة الاستراتيجية في المنطقة.