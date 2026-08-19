في الأيام التي سبقت الهجوم الإسرائيلي في سوريا، نقل مسؤولون إسرائيليون تحذيراً مباشراً لنظرائهم السوريين: "نحن نعلم أن الأتراك في الطريق - هذا انتهاك للوضع القائم"، هذا ما نشره لأول مرة مساء اليوم (الأربعاء) المراسل العسكري في القناة العبرية ينون شالوم يتاح.

في إسرائيل تم التعرف في مرحلة مبكرة نسبياً على نية تركيا ترسيخ وجود عسكري دائم وبارز في الأراضي السورية. ومن منطلق الرغبة في منع التصعيد والمواجهة المباشرة، حاولوا في إسرائيل نقل رسائل حازمة وواضحة: نحن نتابع ما يحدث عن كثب، ومن الأفضل التحرك لتجنب الانجرار إلى الخيار العسكري.

في هذا السياق، وصل اليوم رئيس الأركان إيال زامير لتقييم الأوضاع وجولة في جنوب سوريا، ووجّه رسالة حازمة: "نحن نرى ما يحدث ونتابع التغيرات على الجبهة السورية؛ لن نسمح للقوات المعادية بالتمركز على حدودنا وسنعرف كيف نستخدم قوتنا بدقة في المكان والزمان المطلوبين".