ما لم يتوقعه أحد: 68 عاملاً داخل شاحنة نفايات في عملية ضبط مفاجئة

أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن قواتها في منطقة مستوطنة أريئيل في الضفة الغربية أوقفت شاحنة مخصصة لجمع النفايات على الطريق رقم 5، بعد الاشتباه بها، لتكشف عملية التفتيش عن وجود 68 شخصًا من العمال الفلسطينيين الذين حاولوا دخول إسرائيل بشكل غير قانوني، كانوا مخبّئين داخل حاوية ضغط النفايات في ظروف وصفت بالقاسية.

وبحسب بيان الشرطة، فقد تم اكتشاف الأشخاص أثناء عملية تفتيش نفذتها قوات من شرطة منطقة شاي بالتعاون مع حرس الحدود ووحدة التفتيش التابعة لهيئة المعابر البرية في وزارة الأمن الإسرائيلية.

وأفادت الشرطة بأن السائق، وهو من سكان مدينة كفر قاسم ويبلغ من العمر في الثلاثينيات، جرى اعتقاله على الفور، مشيرة إلى أنه كان يقود مركبة دون امتلاك رخصة قيادة مناسبة لهذا النوع من الشاحنات.

وأضاف البيان أن الشاحنة كانت تستخدم في محاولة لنقل الأشخاص إلى داخل مدن داخل إسرائيل، إلا أن العملية تم إحباطها خلال التفتيش الأمني، حيث جرى إخراج الموقوفين واحدًا تلو الآخر من داخل المركبة.