الجيش الإسرائيلي: مقتل اللواء نير بن آري الليلة، والرقيب يواف كلاين في حادث دبابة أمس الجمعة جنوب لبنان

سمح الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، بنشر اسمي لجنديين من قواته سقطا في معارك جنوب لبنان. الرقيب يواف كلاين، 21 عامًا، من هرتسليا، وهو مقاتل مدرع في الكتيبة 52، تشكيل "الآثار الحديدية"،

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اللواء نير بن آري في غارة جوية بطائرة مسيرة، وتوفي الرقيب أول يواف كلاين في كارثة دبابة قائد الكتيبة
اللواء نير بن آري في غارة جوية بطائرة مسيرة، وتوفي الرقيب أول يواف كلاين في كارثة دبابة قائد الكتيبةIDF Spokesperson

سمح الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، بنشر اسمي لجنديين من قواته سقطا في معارك جنوب لبنان. الرقيب يواف كلاين، 21 عامًا، من هرتسليا، وهو مقاتل مدرع في الكتيبة 52، تشكيل "الآثار الحديدية"، وقُتل نير، البالغ من العمر 21 عامًا، وهو مقاتل في كتيبة ماجلان، في غارة جوية بطائرة مسيرة، ويُعد يواف كلاين القتيل الثاني في كارثة الدبابة التي تعرضت لها الكتيبة.

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وقتل في حادث دبابة أيضًا المقدم دور جدليا بن سيمون، ومقاتلان آخران لم يُصرّح بنشر اسميهما بعد. اللواء نير بن آري، 21 عامًا، من كرم، مهال، وهو مقاتل في وحدة ماجلان التابعة لتشكيل الكوماندوز، قتل الليلة الماضية عندما أصابت صواريخ كثيرة وطائرة مسيرة متفجرة أُطلقت بالقرب من قوة تابعة للجيش الإسرائيلي.

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