ذكرت شبكة "سي بي إس نيوز" (CBS News)، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن "إسرائيل والولايات المتحدة تدرسان شن هجوم جديد على إيران في المستقبل القريب، وذلك في ظل مخاوف أبداها مسؤولون إسرائيليون بشأن مساعي طهران لإعادة بناء قدراتها العسكرية وتعزيز حمايتها".

وأوضحت المصادر أن "حكومة بنيامين نتنياهو تشعر بالقلق إزاء السرعة التي تعمل بها إيران على استعادة إنتاج الصواريخ الباليستية، ونقل بنيتها التحتية العسكرية والنووية إلى مواقع تحت الأرض". وبحسب التقرير، فإن "الجيش الإسرائيلي على أهبة الاستعداد لجولة أخرى من القتال، ووصل إلى ذروة جاهزيته الدفاعية تحسباً لأي هجوم إيراني محتمل".

وأشارت المصادر لشبكة "سي بي إس" إلى أن نتنياهو يفضل تنفيذ عملية مشتركة مع واشنطن، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب سيوافق على اتخاذ إجراءات عسكرية إضافية، أو ما هي طبيعة هذه الإجراءات. وكان ترامب قد صرح هذا الأسبوع بأن إيران ربما تسعى لامتلاك أسلحة كيميائية أو بيولوجية، دون تقديم أدلة على ذلك.

وفي سياق متصل، فشلت مفاوضات غير مباشرة استمرت لأشهر بين الولايات المتحدة وإيران في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يتيح إعادة فتح مضيق هرمز. ووفقاً لـ "سي بي إس"، رفضت طهران مناقشة برنامجها النووي ما لم تقم واشنطن برفع حصارها البحري وتلبية ستة شروط أخرى. وتحتفظ الولايات المتحدة بقوات كبيرة في المنطقة، تشمل عشرات الآلاف من الجنود وحاملتي طائرات مع المجموعات القتالية المرافقة لهما. وتمنح هذه التعزيزات واشنطن قدرة عسكرية وازنة لتنفيذ عمليات جديدة، وذلك بعد نحو تسعة أشهر من بدء الحرب التي شنتها الدولتان ضد إيران.

كما أشارت "سي بي إس" إلى أن تطورات سياسية قد تضيق هامش الفرص المتاحة للقيام بعمل مشترك؛ إذ يواجه نتنياهو احتمال فقدان منصبه في الأسابيع المقبلة في أعقاب الانتخابات التي جرت في إسرائيل الشهر الماضي، بينما يستعد الحزب الجمهوري لفقدان سيطرته على مجلسي الكونغرس في يناير/كانون الثاني، مما يمنح الديمقراطيين نفوذاً أكبر فيما يتعلق بتمويل الحرب. ووصفت الشبكة هذه الحرب -التي تفتقر إلى التأييد الشعبي- بأنها عامل رئيسي في الهزيمة التي مني بها الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي.