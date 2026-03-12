الصواريخ الإيرانية تضرب "حلم دبي": هل تهدد الحرب أهم مركز اقتصادي في الخليج؟

مع دخول الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى أسبوعها الثاني، بدأت تداعيات الصراع تتجاوز الجبهات العسكرية لتطال أحد أهم المراكز الاقتصادية في الشرق الأوسط: مدينة دبي. فالهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة التي أطلقتها إيران باتجاه الإمارات وضعت الإمارة التي بنت سمعتها كوجهة عالمية للسياحة والمال أمام اختبار غير مسبوق.

تشير تقارير إعلامية غربية إلى أن المشهد في دبي تغيّر بشكل ملحوظ منذ بدء التصعيد العسكري. فقد تحدثت صحيفة الغارديان البريطانية عن مغادرة عشرات الآلاف من السكان والسياح البلاد خلال الأيام الأخيرة، في ظل القلق من استمرار الهجمات الصاروخية وتعطل بعض الخدمات الحيوية. ووفق التقرير، بدت الحانات الشاطئية والمراكز التجارية والفنادق التي اعتادت استقبال ملايين الزوار سنوياً شبه خالية، في مشهد وصفه بعض المقيمين بأنه يعكس تراجعاً مؤقتاً في “بريق دبي” الذي تشكل خلال عقود.

وتشير المعطيات إلى أن الإمارات كانت من بين أكثر الدول الخليجية تعرضاً للضربات الإيرانية منذ اندلاع المواجهة. ويعتقد محللون أن هذا الاستهداف يرتبط بعدة عوامل، من بينها العلاقات الأمنية الوثيقة بين أبوظبي والولايات المتحدة والدول الغربية، إضافة إلى المكانة الاقتصادية لدبي كمركز مالي وسياحي عالمي، ما يمنح أي اضطراب فيها صدى دولياً واسعاً.

ضغوط على البنية الاقتصادية

ورغم نجاح أنظمة الدفاع الجوي الإماراتية في اعتراض نسبة كبيرة من المقذوفات، فإن بعض الضربات أصابت مواقع حساسة، بما في ذلك منشآت عسكرية ومناطق صناعية ومحيط مطار دبي الدولي، أحد أكثر مراكز الطيران ازدحاماً في العالم. وقد أدى ذلك إلى اضطرابات مؤقتة في حركة الطيران والخدمات اللوجستية، كما تأثرت بعض البنى التحتية الرقمية لفترة محدودة بعد استهداف مراكز بيانات.

وتثير هذه التطورات مخاوف بشأن التأثير الاقتصادي للحرب في حال استمرارها. فدبي تعتمد بدرجة كبيرة على قطاعات السياحة والخدمات المالية والعقارات، إذ تدر السياحة وحدها عشرات المليارات من الدولارات سنوياً. وعلى عكس بعض الإمارات الأخرى، لا تمتلك دبي احتياطيات نفطية كبيرة، ما يجعل اقتصادها أكثر حساسية لأي تراجع في الثقة الدولية أو تدفق الاستثمارات.

وفي هذا السياق، تحدثت تقارير عن قيام مؤسسات مالية دولية بإجلاء بعض موظفيها مؤقتاً من الإمارة نتيجة المخاوف الأمنية، في خطوة تعكس حالة القلق لدى الشركات العالمية التي تتخذ من دبي مركزاً إقليمياً لعملياتها.

إدارة الصورة العامة

في المقابل، تسعى السلطات الإماراتية إلى الحفاظ على صورة الاستقرار والأمان، عبر التأكيد على قدرة أنظمة الدفاع الجوي على اعتراض معظم المقذوفات، إضافة إلى محاولات الحد من انتشار الأخبار المثيرة للذعر على وسائل التواصل الاجتماعي. وتؤكد الرسائل الرسمية أن الحياة اليومية في المدينة ما زالت مستمرة بشكل طبيعي إلى حد كبير.

غير أن بعض المشاهد التي تداولتها وسائل الإعلام تعكس واقعاً أكثر تعقيداً؛ إذ تظهر مناطق سياحية أقل ازدحاماً من المعتاد، في وقت يواصل فيه قسم من السكان والسياح حياتهم اليومية، من الشواطئ إلى المراكز التجارية، في محاولة للحفاظ على إيقاع الحياة الطبيعي.

العمال الوافدون في قلب الأزمة

بعيداً عن صورة الأبراج الفاخرة والمنتجعات السياحية، تكشف الحرب جانباً آخر من تداعيات الأزمة، يتعلق بملايين العمال الوافدين الذين يشكلون العمود الفقري للاقتصاد الإماراتي. فهؤلاء العمال، الذين يعملون في قطاعات البناء والخدمات والنقل، يواجهون المخاطر الأمنية والاقتصادية في وقت يملك فيه جزء من السكان القدرة على المغادرة المؤقتة.

وتشير تقارير حقوقية إلى أن معظم الضحايا المدنيين الذين سقطوا في الإمارات منذ بدء التصعيد كانوا من العمال المهاجرين القادمين من دول جنوب آسيا. كما يواصل كثير منهم العمل في مواقع مكشوفة خلال فترات الإنذار أو التوتر الأمني، ما يعكس الفجوة بين ظروف العمال الوافدين وبقية فئات المجتمع.

اختبار لنموذج دبي

رغم أن دبي واجهت أزمات اقتصادية وسياسية في الماضي، فإن الحرب الإقليمية الحالية تمثل تحدياً مختلفاً، لأنها تمس ركائز نموذجها الاقتصادي القائم على الاستقرار والانفتاح العالمي.

وبينما يرى بعض المحللين أن الاقتصاد الإماراتي قادر على امتصاص الصدمة إذا بقيت الحرب محدودة زمنياً، يحذر آخرون من أن استمرار التصعيد لفترة أطول قد يؤثر في صورة دبي كمركز آمن للاستثمار والسياحة في المنطقة.

في المحصلة، لا تبدو الضربات الإيرانية مجرد حدث عسكري عابر، بل اختباراً حقيقياً لقدرة الإمارات – ودبي تحديداً – على الحفاظ على مكانتها الاقتصادية في ظل صراع إقليمي آخذ في الاتساع.