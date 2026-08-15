قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، إن "قطر وباكستان تتبادلان الرسائل مع إيران، لكنها ليست مفاوضات"، وتابع"على واشنطن تلبية الشروط المتعلقة بالمضيق من أجل استئناف حركة الملاحة في الممر المائي الذي كان يمر عبره خمس شحنات النفط العالمية قبل الحرب".وأضاف"المفاوضات مع سلطنة عمان منفصلة وتركز على مسار بحري عبر مضيق هرمز".

جاءت تصريحات عراقجي، اليوم السبت، بعدما قال، أمس الجمعة، إن "ما ورد في مذكرة التفاهم الموقّعة في إسلام آباد كان إنهاءً للحرب وليس وقفاً لإطلاق النار"، متهماً الولايات المتحدة بأنها "انتهكت مذكرة التفاهم، ما أدى إلى تجدد المواجهات".

وأضاف عراقجي: "لذلك، لم يكن هناك شيء يُسمى وقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً يحتاج إلى تمديد". وتابع: "لم يُتخذ بعد أي قرار لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة".وأوضح أن الوسطاء، سواء قطر أو باكستان، يتبادلون الرسائل وهم على تواصل مع إيران، مؤكداً أن ذلك "لا يعني بأي حال من الأحوال إجراء مفاوضات".وأشار إلى أن القنوات التي كانت قائمة في السابق "لم تعد فعالة"، مشدداً على ضرورة تحديد مسار جديد. وأردف بقوله: "نعمل حالياً على وضع مسار مؤقت، على أن يتحول في المراحل اللاحقة إلى مسار نهائي".

ولا يزال الجمود يسيطر على المحادثات حول إنهاء الحرب وحركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز الاستراتيجي، دون مؤشر على اقتراب الأطراف المتحاربة من إنهاء الصراع.