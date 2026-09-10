سجال حاد على i24NEWS.. محلل: القواعد الأمريكية تهدد السيادة الأردنية

شهدت شاشة قناة i24NEWS Arabic، ضمن برنامج "هذا المساء" الذي قدمته لورين وهبي، مواجهة فكرية حادة تناولت أبعاد التصعيد العسكري بين إيران من جهة والولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة من جهة أخرى، حيث ركز النقاش على الموقف الأردني وطبيعة التواجد العسكري الأمريكي في المنطقة.

صباغ: القواعد الأمريكية تفقد المنطقة سيادتها برضا حكامها

استهل الخبير في شؤون الشرق الأوسط، أليف صباغ، مداخلته بالهجوم على طبيعة الاتفاقيات العسكرية المعقودة بين الدول العربية والولايات المتحدة، مؤكداً أن جذور الأزمة الراهنة تعود إلى السماح باستقدام القواعد العسكرية الأجنبية إلى المنطقة لتكون منصة لاستهداف إيران.

واعتبر صباغ أن وجود هذه القواعد على الأراضي الأردنية والعربية ينتزع السيادة والقرار المستقل من هذه الدول، مشدداً على أن الاتفاقيات الموقعة لا يمكن تصنيفها كـ "اتفاقيات دفاع مشترك"، بل هي بمثابة "تحالفات لعدوان مشترك على الجيران". وتساءل صباغ مستنكراً موقف الدول المساند للمنظومات الدفاعية الأمريكية، مشيراً إلى أن الدفاعات الجوية والطلعات الجوية في المنطقة تُسخَّر لحماية العمق الإسرائيلي وتجرد الدول من حياديتها مفضلة الخدمة العسكرية للمصالح الأمريكية.

ملكاوي: استهداف الأردن "سلوك ضعفاء" وإيران تتهرب من مواجهة إسرائيل

في المقابل، رد أستاذ العلوم السياسية، الدكتور عصام ملكاوي، بشدة على أطروحات صباغ، رافضاً التشكيك في السيادة الوطنية للأردن أو حصر خياراته الدفاعية في أطر التبعية.

وأوضح ملكاوي أن الاتفاقيات الدفاعية الأردنية الأمريكية قائمة منذ عقود طويلة وتستهدف تعزيز كفاءة الجيش الأردني وتدريبه، وليست وليدة الأزمة الحالية. ووصف ملكاوي لجوء طهران إلى استهداف الأراضي والدول العربية للضغط على واشنطن بـ "سلوك الضعفاء"، متسائلاً: "لماذا تستقوي إيران على الأردن والدول العربية المجاورة بدل أن تُصوب ضرباتها نحو إسرائيل مباشرة، وهي التي تُعد أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في المنطقة؟".

وأضاف ملكاوي أن النظام الإيراني يتبنى عقيدة "تصدير الثورة" منذ نشأته ولم يقدم نماذج حسن جوار، محذراً من أن التعاطف الشعبي العربي مع الضربات التي وجهتها إيران سابقاً لإسرائيل قد ينقلب إلى عداء صريح إذا استمرت طهران في استهداف الأمن القومي العربي والبنى التحتية للدول المجاورة.

استقطاب حول أصل الأزمة

أبرز السجال بين الطرفين تبايناً جذرياً في قراءة المشهد الإقليمي؛ فبينما يرى صباغ أن التواجد العسكري الأمريكي في الأردن والخليج هو السبب الرئيس لزعزعة الاستقرار ويمثل تهديداً مباشر لإيران، يشدد ملكاوي على أن الأردن يمارس حقه الطبيعي في حماية أراضيه وبناء تحالفاته، وأن السلوك الإيراني يمثل هروباً من المواجهة المباشرة مع القوى الكبرى وتصدير للأزمة على حساب أمن الشعوب العربية.