تغييرات كبرى في جيش إيران.. مجتبى خامنئي يعلن أسماء القادة الجدد

أعلن المرشد الأعلى لإيران، مجتبى خامنئي، اليوم (الإثنين) عن سلسلة تعيينات في القيادة العسكرية الإيرانية. من بين التعيينات: أحمد وحيدي، الذي شغل حتى الآن منصب نائب قائد الحرس الثوري، عُين في المنصب بشكل رسمي.

مصطفى إيزادي، الذي شغل سابقاً منصب قائد القوات البرية في الحرس الثوري، عُيّن نائب قائدا للمنظمة. علي عبد اللهي، الذي شغل حتى الآن منصب قائد مقر "خاتم الأنبياء" في جيش إيران، عُيّن رئيس أركان جيش إيران.

حسين طائب، الذي شغل منصب رئيس جهاز الاستخبارات للحرس الثوري، عُيّن قائدًا لقوات الباسيج. علي عظمائي، الذي شغل منصب القائم بأعمال قائد بحرية الحرس الثوري، عُيّن رسميًا في المنصب.

أفاد تقرير نُشر الليلة الماضية في صحيفة نيويورك تايمز، نقلاً عن متحدث باسم رئيس إيران، أن محسن رضائي، الذي قاد الحرس الثوري الإيراني خلال حرب إيران-العراق في الثمانينات، سيكون الأمين العام الجديد للمجلس الأعلى للأمن القومي.