الضفة الغربية: اعتقال نحو أربعين مشتبهاً بهم خلال عملية واسعة للجيش الإسرائيلي

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، مساء اليوم السبت، أنه نفذ، خلال عطلة نهاية الأسبوع، عملية واسعة النطاق لمكافحة "الإرهاب" شملت نحو أربعين بلدة في الضفة الغربية، واستهدفت قرابة 400 موقع.

وقد تم اعتقال نحو 40 مشتبهاً بهم، بينهم أفراد وُصفوا بأنهم ينتمون إلى حركتي حماس والجهاد، بالإضافة إلى أشخاص يُشتبه في تورطهم في التحريض على العنف، والإخلال بالنظام العام، وإلقاء الحجارة. وتركزت نحو 20 عملية اعتقال في منطقتي الخليل وحلحول، في حين قامت القوات الإسرائيلية بتفتيش أكثر من 70 موقعاً في منطقة "غوش عتصيون".

ووفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، فإن هذه العملية -التي جرت بالتعاون مع حرس الحدود وجهاز الأمن العام "الشاباك"- استهدفت بشكل خاص مناطق تُعتبر معاقل لحركة حماس.

كما أعلن الجيش أنه قام بإزالة نُصب تذكارية أُقيمت تخليداً لذكرى منفذي هجمات ضد مدنيين إسرائيليين، وصادر بندقية صيد، واعتقل مشتبه بهما اثنين يُزعم تورطهما في الاعتداء على مدنيين إسرائيليين في قرية بورين.