الجيش الإسرائيلي: "دمرنا مواقع رئيسية لبرنامج الصواريخ الإيراني"

كثّف الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد إيران وحزب الله في لبنان بشكل ملحوظ منذ إطلاق عملية "زئير الأسد" قبل أسبوع. وفي بيان له، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إيفي دفرين، على أن "الضربات، التي نُفذت بالاشتراك مع الولايات المتحدة، وجّهت ضربة قوية للقدرات العسكرية للنظام الإيراني".

وقد توسّع نطاق الهجوم مؤخرًا ليشمل المنشآت الصناعية التابعة للنظام. ويزعم الجيش الإسرائيلي أنه قصف العديد من مواقع إنتاج الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز، بما في ذلك موقع في منطقة بارشين، وهي مجمع استراتيجي يقع بالقرب من طهران. ووفقًا لإيفي دفرين، فقد دُمّر موقع رئيسي مرتبط ببرنامج الصواريخ التابع للحرس الثوري الإسلامي تدميرًا كاملًا، على بُعد نحو 2000 كيلومتر من الأراضي الإسرائيلية.

وصرح المتحدث العسكري قائلًا: "على مدى سنوات، طوّر النظام الإيراني سرًا صناعة عسكرية تهدف إلى تعزيز قدراته الحربية وتهديد إسرائيل ودول أخرى في المنطقة". وأضاف أن العمليات لا تزال جارية، بما في ذلك المزيد من الضربات ضد أهداف في طهران.

وبالتوازي مع ذلك، يشنّ الجيش الإسرائيلي حملة عسكرية مكثفة ضد حزب الله في لبنان. بحسب الجيش الإسرائيلي، فقد استُهدف أكثر من 600 هدف تابع للتنظيم في الأيام الأخيرة، واستُخدم نحو 700 قذيفة ضد البنية التحتية العسكرية في أنحاء البلاد.

وافاد الجيش الإسرائيلي انه استهدفه مراكز قيادة حزب الله الواقعة في مناطق مدنية، بالإضافة إلى البنية التحتية العسكرية في الضواحي الجنوبية لبيروت، المعقل التاريخي للحركة الشيعية المدعومة من إيران.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته البرية في جنوب لبنان لحماية المستوطنات الإسرائيلية قرب الحدود. وقد أُصيب عدد من الجنود الإسرائيليين في الاشتباكات الأخيرة، من بينهم عناصر من لواء جفعاتي أصيبوا بصاروخ مضاد للدبابات.

واختتم إيفي دفرين حديثه بالإشادة بصمود الشعب الإسرائيلي في مواجهة الهجمات الصاروخية التي تستهدف مؤخرته. وقال: "حتى لو استمرت هذه الحرب، سيواصل الجيش الإسرائيلي تكثيف ضرباته حتى يتم القضاء على التهديد الذي يواجه دولة إسرائيل".