أفاد موقع "أكسيوس" (Axios)، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، بأن مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبدون تفاؤلاً بشأن إمكانية العمل مع معارضي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حال خسر الأخير الانتخابات الوشيكة.

وكان ترامب قد أعلن دعمه لنتنياهو، الثلاثاء المنصرم، بعد أسابيع من التردد. وأشار موقع "أكسيوس" إلى أن ترامب لم يسبق له التعامل مع أي رئيس وزراء إسرائيلي آخر غير نتنياهو، كما أنه لا يعرف أياً من المرشحين الآخرين بشكل شخصي.ونقل الموقع عن أحد مستشاري ترامب قوله: "نتنياهو هو الشيطان الذي يعرفه ترامب".

وذكر التقرير أيضاً أن العديد من أقرب مستشاري ترامب عارضوا قراره بدعم نتنياهو، معتبرين أنه كان يجدر بالرئيس النأي بنفسه عن الانتخابات الإسرائيلية. وفي المقابل، رفض نائب الرئيس جي دي فانس إعلان تأييده لنتنياهو عند سؤاله عن الانتخابات هذا الأسبوع، حيث صرح للصحفيين قائلاً: "أنا لا أهاجم بيبي نتنياهو، ولا أؤيده أيضاً... أعتقد أن دعم الرئيس هو الأمر الذي يهم في نهاية المطاف".

من جانبه، أبدى السفير الأمريكي لدى تركيا، توم باراك، مخاوفه بشأن نهج حكومة نتنياهو تجاه سوريا، واستمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية هناك.

وعقب غارات إسرائيلية استهدفت قاعدة في محافظة إدلب شمالي سوريا، وصف باراك الهجوم بأنه "تصعيد غير ضروري لا يخدم الاستقرار الإقليمي".

وذكر موقع "أكسيوس" أن وزير الخارجية ماركو روبيو وفريقه، رغم احتفاظهم بعلاقة جيدة مع رئيس الوزراء، يرون أن بإمكان إسرائيل بذل المزيد لتعزيز الحكومة اللبنانية. كما أعربوا عن استيائهم من تقاعس نتنياهو عن اتخاذ إجراءات كافية للحد من هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

يأتي هذا التقرير في وقت تتراجع فيه أرقام نتنياهو في استطلاعات الرأي قبيل الانتخابات؛ إذ أظهر أحدث استطلاع أجرته صحيفة "معاريف" توسع الفارق لصالح كتلة المعارضة التي حصدت 54 مقعداً، مقابل تراجع كتلة نتنياهو إلى 48 مقعداً.

كما أظهر الاستطلاع أن 60% من المشاركين يفضلون تشكيل حكومة وحدة وطنية في حال لم تسفر انتخابات 27 أكتوبر/تشرين الأول عن أغلبية واضحة للحكم، بينما أبدى 23% تأييدهم لإجراء انتخابات جديدة، في حين لم يحسم 17% من المشاركين قرارهم بعد. من بين المؤيدين لتشكيل حكومة وحدة، رغب 33% في أن يتولى قيادتها مرشح من كتلة المعارضة، بينما فضّل 19% أن يتولى نتنياهو قيادتها. في حين أيّد 8% آخرون تشكيل حكومة وحدة بغض النظر عمن يتولى رئاستها. ووفقاً لنتائج استطلاع الرأي، تفوق آيزنكوت على نتنياهو في مواجهة مباشرة على منصب رئيس الوزراء، حيث حصل على تأييد بنسبة 49% مقابل 41% لرئيس الوزراء الحالي.