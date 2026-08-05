الجيش الإسرائيلي يعلن شن غارات في جنوب لبنان ردًا على "انتهاك صارخ" من حزب الله
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجدد تهديده لإيران في ضوء المحادثات الرامية إلى فتح مضيق هرمز. وقالت قطر إنها أعدت مسودة مقترح لاتفاق مؤقت بشأن مضيق هرمز.
في مقابلة أجراها مع قناة فوكس نيوز مساء أمس (الأربعاء)، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن "مضيق هرمز سيُفتح قريباً جداً". وأعلنت قطر أنها صاغت مقترحاً لاتفاقية مؤقتة بشأن مضيق هرمز.
بث مباشر:
الجيش الإسرائيلي يعلن شن غارات في جنوب لبنان ردًا على "انتهاك صارخ" من حزب الله
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، أنه بدأ تنفيذ غارات استهدفت مواقع في جنوب لبنان، قال إنها جاءت ردًا على ما وصفه بـ"انتهاك صارخ" من جانب حزب الله.
وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الضربات تركزت في مناطق جنوب لبنان، دون أن يقدم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الانتهاك أو الأهداف التي جرى استهدافها.
في المقابل، أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت بلدة تبنين في جنوب لبنان، فيما لم تصدر حتى الآن معلومات رسمية عن حجم الأضرار أو وقوع إصابات.
العراق يسابق الزمن لمنع رد الفصائل الموالية لإيران على السعودية بعد مقتل وإصابة العشرات
تكثف الحكومة العراقية برئاسة علي الزيدي جهودها السياسية والأمنية لمنع تصعيد محتمل من قبل الفصائل المسلحة الموالية لإيران، عقب الضربة السعودية-الأميركية التي أسفرت عن مقتل وإصابة 52 من عناصرها، وفقًا لتقارير إعلامية.
وبحسب التقارير، تضغط الحكومة العراقية باتجاه احتواء الموقف ومنع تنفيذ أي هجمات انتقامية ضد السعودية، في وقت تستعد فيه بغداد لزيارة مرتقبة للزيدي إلى الرياض لبحث ملفات تتعلق بالطاقة والأمن.
وتأتي هذه التحركات مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددتها الفصائل المسلحة، والتي أكدت خلالها تمسكها بما وصفته بـ"حق الرد"، ما يجعل الساعات المقبلة حاسمة في تحديد مسار التصعيد.
وتخشى الحكومة العراقية من أن تؤدي أي عملية انتقامية إلى زيادة التوترات الإقليمية، خصوصًا في ظل الحساسية الأمنية التي تشهدها المنطقة وتداخل مصالح عدة أطراف.
وتسعى بغداد إلى الحفاظ على علاقاتها مع دول الخليج، وفي الوقت نفسه منع تحول الأراضي العراقية إلى ساحة صراع بين إيران وحلفائها من جهة، ودول المنطقة والولايات المتحدة من جهة أخرى.
ويحمل توقيت الأزمة أهمية خاصة مع اقتراب زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى السعودية، حيث من المتوقع أن تتناول ملفات التعاون الاقتصادي والطاقة والتنسيق الأمني.
ويرى مراقبون أن نجاح بغداد في احتواء رد الفصائل قد يشكل اختبارًا لقدرة الحكومة العراقية على فرض نفوذها ومنع الجماعات المسلحة من اتخاذ قرارات أمنية خارج إطار الدولة.
تقارير من غزة: انفجار مبنى في حي التفاح شرق مدينة غزة
أفادت تقارير من قطاع غزة، اليوم، بوقوع انفجار في أحد المباني داخل حي التفاح شرق مدينة غزة، دون ورود معلومات فورية عن طبيعة الانفجار أو حجم الأضرار والخسائر الناتجة عنه.
إيران: أي اتفاق بشأن ترتيبات عبور السفن في مضيق هرمز لا يعني فتحه فورًا
أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن أي تفاهم محتمل بشأن تنظيم حركة السفن في مضيق هرمز لا يرتبط بفتح المضيق بشكل فوري، في ظل استمرار المفاوضات حول آليات العبور والأوضاع الأمنية في الممر البحري الاستراتيجي.
ونقلت التقارير عن مصادر إيرانية أن الاتفاقات المتعلقة بترتيبات مرور السفن تهدف إلى تنظيم حركة الملاحة وحماية المصالح الإيرانية، لكنها لا تعني بالضرورة إنهاء القيود المفروضة على حركة السفن في المرحلة الحالية.
ويأتي ذلك وسط جهود دبلوماسية تقودها سلطنة عُمان للتوصل إلى تفاهم بين طهران وأطراف إقليمية ودولية بشأن أمن مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة عالميًا.
وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى وجود نقاشات حول إنشاء مسارات محددة لعبور السفن داخل المضيق، مع استمرار الخلاف حول شروط إعادة فتحه بشكل كامل، ودور إيران في إدارة حركة الملاحة.
وفي المقابل، تؤكد أطراف دولية أن حرية الملاحة في مضيق هرمز يجب أن تبقى مضمونة وفق القوانين الدولية، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار التوتر إلى تأثيرات اقتصادية على أسواق النفط والتجارة العالمية.
وردت أنباء في لبنان عن وقوع هجوم في منطقة مدينة صور
تقرير صحيفة الحدث السعودية: انطلاق اليوم الثاني من المحادثات بين إسرائيل ولبنان في روما
قال باسم نعيم، عضو المكتب السياسي لحماس: "ما زلنا ننتظر رداً رسمياً من نيكولاي ملادينوف، رئيس "مجلس السلام"، بشأن ما تم الاتفاق عليه معه ومع الوسطاء بخصوص خارطة الطريق لتنفيذ المرحلة الثانية".
الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير نفق لحزب الله جنوب لبنان والعثور على مخزن أسلحة
أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته دمرت نفقًا تابعًا لحزب الله في منطقة سربين جنوب لبنان، مشيرًا إلى أن النفق كان يمتد لعشرات الأمتار واستخدمه التنظيم لتنفيذ وتخطيط عمليات ضد القوات الإسرائيلية.
وقال الجيش في بيان إن القوات العاملة في المنطقة تواصل عملياتها لرصد وتفكيك البنى التحتية العسكرية التابعة لحزب الله، ضمن ما وصفه بالجهود الرامية إلى إزالة التهديدات على الحدود الشمالية.
وأضاف أن قوات لواء كفير نفذت خلال الأيام الماضية عمليات في جنوب لبنان، تمكنت خلالها من اكتشاف مخزن أسلحة تابع لحزب الله، احتوى على قاذفات وصواريخ ووسائل قتالية أخرى.
وأكد الجيش أن هذه العمليات تأتي في إطار استمرار النشاط العسكري ضد قدرات حزب الله في المنطقة، مشيرًا إلى أن القوات تواصل البحث عن مواقع وبنى تحتية عسكرية إضافية.
ترامب: "سيتم فتح مضيق هرمز قريباً جداً. إذا عادت إيران إليه مرة أخرى، فسوف تتلقى ضربة قاسية للغاية. نحن نجري محادثات جيدة جداً مع إيران".
https://x.com/i/web/status/2084840281380434334
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في مقابلة أجراها مع قناة فوكس نيوز مساء أمس (الأربعاء)، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن "مضيق هرمز سيُفتح قريباً جداً". وأعلنت قطر أنها صاغت مقترحاً لاتفاقية مؤقتة بشأن مضيق هرمز.