العراق يسابق الزمن لمنع رد الفصائل الموالية لإيران على السعودية بعد مقتل وإصابة العشرات

تكثف الحكومة العراقية برئاسة علي الزيدي جهودها السياسية والأمنية لمنع تصعيد محتمل من قبل الفصائل المسلحة الموالية لإيران، عقب الضربة السعودية-الأميركية التي أسفرت عن مقتل وإصابة 52 من عناصرها، وفقًا لتقارير إعلامية.

وبحسب التقارير، تضغط الحكومة العراقية باتجاه احتواء الموقف ومنع تنفيذ أي هجمات انتقامية ضد السعودية، في وقت تستعد فيه بغداد لزيارة مرتقبة للزيدي إلى الرياض لبحث ملفات تتعلق بالطاقة والأمن.

وتأتي هذه التحركات مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددتها الفصائل المسلحة، والتي أكدت خلالها تمسكها بما وصفته بـ"حق الرد"، ما يجعل الساعات المقبلة حاسمة في تحديد مسار التصعيد.

وتخشى الحكومة العراقية من أن تؤدي أي عملية انتقامية إلى زيادة التوترات الإقليمية، خصوصًا في ظل الحساسية الأمنية التي تشهدها المنطقة وتداخل مصالح عدة أطراف.

وتسعى بغداد إلى الحفاظ على علاقاتها مع دول الخليج، وفي الوقت نفسه منع تحول الأراضي العراقية إلى ساحة صراع بين إيران وحلفائها من جهة، ودول المنطقة والولايات المتحدة من جهة أخرى.

ويحمل توقيت الأزمة أهمية خاصة مع اقتراب زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى السعودية، حيث من المتوقع أن تتناول ملفات التعاون الاقتصادي والطاقة والتنسيق الأمني.

ويرى مراقبون أن نجاح بغداد في احتواء رد الفصائل قد يشكل اختبارًا لقدرة الحكومة العراقية على فرض نفوذها ومنع الجماعات المسلحة من اتخاذ قرارات أمنية خارج إطار الدولة.