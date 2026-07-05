كشفت مصادر فلسطينية من حركة حماس، أن وفد الحركة الموجود حاليا في العاصمة الإيرانية طهران، عقد اجتماعات مع مسؤولين إيرانيين من المستوى السياسي والحرس الثوري.

ونشر وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي صورة على حسابه في منصة "إكس"، تظهر لقاءه مع قيادة حماس التي تزور طهران في إطار المشاركة بجنازة المرشد الإيراني السابق علي خامنئي.

وقالت المصادر لـi24NEWS ، إن هناك لقاءات عدة أخرى عقدت مع مسؤولين آخرين من بينهم قيادات الحرس الثوري.

ولفتت إلى أن اجتماعا عقد بين قيادات الحركة والمسؤول الجديد عن الملف الفلسطيني في الحرس الثوري الإيراني، والذي تسلم مهامه بدلا من سعيد ايزدي الذي كانت إسرائيل اغتالته في يونيو/حزيران 2025.

وأشارت المصادر، إلى أن مسؤول الملف الفلسطيني في الحرس الثوري، التقى أيضا وفدي من الجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

ولفتت المصادر إلى أن جميع اجتماعات حماس مع المسؤولين الإيرانيين، ركزت على ضرورة وضع ملف وقف إطلاق النار بغزة ضمن المطالب الإيرانية كأحد شروط وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة، على غرار ما جرى في لبنان.

ووفقا للمصادر، فإن وفد حماس اعتبر أن ذلك سيمنح محور المقاومة الفرصة لتثبيت معادلة وحدة الساحات.

ولفتت إلى أن المسؤولين الإيرانيين أكدوا أن غزة ضمن أولوياتهم ووعدوا بالعمل على وقف الحرب فيها، لكنهم لم يقدموا وعودا حاسمة في ذلك، لكنهم أكدوا على أنهم سيستمرون في دعم الفصائل الفلسطينية، ولن تمنعهم الاتفاقية من ذلك، وأنه لا يوجد أي بند يمنع الاستمرار في دعم جبهات المقاومة. وفق وصفهم.

وترأس وفد حماس محمد درويش رئيس المجلس القيادي، ورافقه قائد الحركة بالضفة زاهر جبارين، وموسى أبو مرزوق، وباسم نعيم، وعزت الرشق، وأسامة حمدان، فيما لوحظ عدم مشاركة خليل الحية، وخالد مشعل، اللذان يتنافسان على رئاسة المكتب السياسي.

وتظهر تركيبة وفد حماس، تمثيل قيادتها العامة، وفي الخارج، وقطاع غزة، والضفة الغربية، إلى جانب لبنان.

وكان جرى اتصال هاتفي مؤخرا، بين باسم نعيم وعراقجي وزير الخارجية الايراني، بحثا خلاله إمكانية وضع غزة على ملف مفاوضات إيران مع الولايات المتحدة.

ورغم أن حماس تسعى لتوفير دعما سياسيا من إيران لتثبيت وقف إطلاق النار إلا أنها لا تأمل كثيرا في تثبيت هذه المعادلة مع الإصرار الإسرائيلي على فصل الجبهات.

وكانت وكالة الصحافة الفرنسية نقلت أمس عن مصادر في حماس أن الحركة تشعر بالخذلان إزاء الوضع القائم وعدم فرض إيران، جبهة غزة كشرط لوقف الحرب فيها كما فعلت مع لبنان.