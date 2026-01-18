سنتكوم تنشر توثيقًا لوجود ضباط مصريين في مقر القيادة الأمريكية جنوب إسرائيل

نشرّت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الأحد، للمرة الأولى توثيقًا يظهر وجود ضباط من الجيش المصري داخل المقر الأمريكي في مدينة كريات غات جنوب إسرائيل، خلال الشهر الماضي وفقا لهيئة البث الرسمية. ويضم المقر حاليًا ممثلين عسكريين عن ثلاث دول عربية هي مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة.

ويأتي ذلك في أعقاب تقرير نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية الشهر الماضي، أفاد بأن قائد القاعدة الأمريكية في كريات غات، الجنرال باتريك فرانك، وجه اتهامات حادة للجانب الإسرائيلي تتعلق بمراقبة عناصر من الجيش الأمريكي العاملين في المقر.

https://x.com/i/web/status/2012929459997860168 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وبحسب التقرير، عقد الجنرال الأمريكي اجتماعًا عاجلًا مع نظيره الإسرائيلي، شدد خلاله على ضرورة وقف ما وصفه بـ"المتابعة الواسعة" للعسكريين الأمريكيين داخل قاعدة التنسيق المدني–العسكري، قائلاً: "يجب أن يتوقف هذا فورًا".

وأضافت الصحيفة أن المخاوف لم تقتصر على الجانب الأمريكي، إذ عبّر أفراد طواقم وزوار من دول أخرى عن قلقهم من توثيق أنشطة داخل القاعدة، ما دفع بعض الجهات إلى الامتناع عن مشاركة معلومات حساسة خشية استغلالها.

من جهته، نفى الجيش الإسرائيلي هذه الاتهامات، موضحًا في بيان أن تسجيل النقاشات التي يشارك فيها ضباط كبار يتم وفق الإجراءات المتبعة لأغراض التوثيق وضمان دقة المعلومات، مؤكدًا أن ذلك يُطبق في جميع الاجتماعات ذات الطابع العملياتي.

وفي سياق متصل، جرى تداول تقارير غير مؤكدة تشير إلى احتمال إرسال حاملة الطائرات الأمريكية "جورج بوش" إلى المنطقة، في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية والهجومية للقوات الأمريكية.