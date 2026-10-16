الانتخابات في إسرائيل: نسبة مشاركة الناخبين في الخارج تقفز إلى قرابة 87 في المئة

قبل أحد عشر يوماً من الانتخابات التشريعية الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اختتمت صباح اليوم الجمعة عمليات التصويت المبكر التي أُجريت في البعثات الدبلوماسية الإسرائيلية في الخارج، حيث سُجّلت نسبة مشاركة مرتفعة للغاية.

ووفقاً للأرقام التي نشرها موقع "واينت" (Ynet)، أدلى 4218 ناخباً -من أصل 4863 مسجلاً- بأصواتهم، وهو ما يمثل نسبة مشاركة بلغت 86.7%. وتُعد هذه النتيجة زيادة قدرها 17.1 نقطة مئوية مقارنة بانتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2022، التي بلغت فيها نسبة المشاركة 69.6%.

وقد جرت عملية الاقتراع في 101 مركز اقتراع موزعة على 99 بعثة دبلوماسية إسرائيلية حول العالم، وشملت بشكل رئيسي الدبلوماسيين، والموظفين الرسميين العاملين في الخارج، وممثلي مختلف الوزارات، وأفراد عائلاتهم المؤهلين للتصويت.

وانطلقت عمليات الاقتراع في العاصمة النيوزيلندية "ويلينغتون"، ثم انتقلت إلى فيجي، حيث توجد أحدث بعثة دبلوماسية لإسرائيل.

ونظراً لاختلاف المناطق الزمنية، انتقلت عملية التصويت تدريجياً نحو الغرب، لتصل إلى المحطات الأخيرة في مدينتي لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو على الساحل الغربي للولايات المتحدة.وبلغ إجمالي المدة التي استغرقتها عمليات الاقتراع نحو ثلاثين ساعة. وكان أكبر مركز اقتراع هو ذلك الذي أُقيم في القنصلية الإسرائيلية في نيويورك، حيث كان مسجلاً فيه أكثر من 700 ناخب.

وتُعد هذه المشاركة القوية مؤشراً أولياً على الاهتمام الذي تحظى به الانتخابات التشريعية، وإن كانت لا تكفي للتنبؤ بنسبة المشاركة على المستوى الوطني في الانتخابات المقررة يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول.