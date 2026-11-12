ردّت وزيرة الاستيطان أوريت ستروك على أفيغدور ليبرمان، بعد قوله إن حكومة تصريف الأعمال لا تملك صلاحية اتخاذ قرارات قد تجرّ إسرائيل إلى حرب.

وقالت ستروك إن الحكومة الانتقالية التي شارك فيها ليبرمان اتخذت بدورها قرارات وصفتها بالحاسمة، من بينها نقل أراضٍ ذات سيادة إسرائيلية إلى لبنان، من دون تصويت في الكنيست وبما تجاوز قانون أساس، وإطلاق عملية «الفجر الصادق» في قطاع غزة، إضافة إلى تعيين رئيس أركان للجيش.

وأضافت: «ربما حان الوقت للتوقف عن هذا الخطاب السام والزائف. هناك حكومة، وهي شرعية، وبأيديكم وبفضل علاقاتكم الجيدة مهدتم لها الطريق لمواصلة العمل، بما في ذلك على المستويين السياسي والأمني».