منصور عباس يدعو معسكر التغيير إلى الإسراع بتشكيل الحكومة: كل يوم تأخير يعزز نتنياهو
هاجم الجيش الإسرائيلي مبنى في مستشفى ناصر بقطاع غزة• بحسب تقارير من القطاع، قُتل ستة أشخاص على الأقل وأُصيب 25 آخرون • كاتس: لسنا بحاجة إلى موافقة المعارضة أو جهة قانونية معينة لتوجيه الجيش الإسرائيلي
أخبار لحظة بلحظة، 11.11.26: جميع الأخبار الرئيسية لليوم، وتحديثات مستمرة، وأبرز العناوين.
على جدول الأعمال: الجيش الإسرائيلي يهاجم مبنى في مستشفى ناصر بقطاع غزة، والهدف هو قائد لواء خان يونس. وزير الأمن كاتس يرد على رسالة آيزنكوت: «أمن إسرائيل ليس في مرحلة انتقالية، ولا ينتظر الإجراءات السياسية الجارية بالتوازي»
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ردّت وزيرة الاستيطان أوريت ستروك على أفيغدور ليبرمان، بعد قوله إن حكومة تصريف الأعمال لا تملك صلاحية اتخاذ قرارات قد تجرّ إسرائيل إلى حرب.
وقالت ستروك إن الحكومة الانتقالية التي شارك فيها ليبرمان اتخذت بدورها قرارات وصفتها بالحاسمة، من بينها نقل أراضٍ ذات سيادة إسرائيلية إلى لبنان، من دون تصويت في الكنيست وبما تجاوز قانون أساس، وإطلاق عملية «الفجر الصادق» في قطاع غزة، إضافة إلى تعيين رئيس أركان للجيش.
وأضافت: «ربما حان الوقت للتوقف عن هذا الخطاب السام والزائف. هناك حكومة، وهي شرعية، وبأيديكم وبفضل علاقاتكم الجيدة مهدتم لها الطريق لمواصلة العمل، بما في ذلك على المستويين السياسي والأمني».
منصور عباس يدعو معسكر التغيير إلى الإسراع بتشكيل الحكومة: كل يوم تأخير يعزز نتنياهو
قال رئيس القائمة العربية الموحدة، منصور عباس، خلال محادثات مع مسؤولين في معسكر التغيير، إن الإسراع في تشكيل الحكومة بات ضروريًا، محذرًا من أن «كل يوم يمر يعزز بنيامين نتنياهو ويضعف فرص تشكيل حكومة».
وفي بيان صادر عن مكتبه، أكد عباس أن قائمته أوصت بتكليف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة، مشيرًا إلى أنها ستمنحه دعمًا كاملًا لإقامة حكومة واسعة ومستقرة تخدم جميع مواطني إسرائيل.
نتنياهو وآيزنكوت يعلنان اجتماعًا أمنيًا مشتركًا في القدس اليوم
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس حزب «يشار» غادي آيزنكوت، في بيان مشترك، عقد اجتماع إحاطة سياسية وأمنية بينهما اليوم، بمشاركة السكرتير العسكري لرئيس الوزراء، اللواء غاي ماركيزانو، في مكتب رئيس الوزراء بالقدس.
ليبرمان يحذر: حكومة تصريف الأعمال لا يحق لها اتخاذ قرارات قد تجر إسرائيل إلى حرب
وقال رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان: «أحذر من أن حكومة تصريف الأعمال لا يحق لها اتخاذ قرارات قد تجر إسرائيل إلى حرب، من دون رقابة برلمانية ومن دون موافقة كاملة من جميع الأجهزة الأمنية. وأشدد: جميع الأجهزة الأمنية».
داهمت قوات كبيرة من حرس الحدود والإدارة المدنية الإسرائيلية، خلال ساعات الليل، بؤرة «كفار ترفون» الاستيطانية في منطقة رام الله بالضفة الغربية، وهدمت ثلاثة مبانٍ غير قانونية في الموقع، إلى جانب حظيرة للأغنام وقنّ للدجاج وغرفة طعام.
كما صادرت القوات مركبتين تعودان للسكان، إضافة إلى معدات لم تكتمل تفاصيلها في النص الأصلي.
كاتس يرد على آيزنكوت: أمن إسرائيل لا ينتظر الإجراءات السياسية
ردّ وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، على رسالة رئيس حزب «يشَر!» غادي آيزنكوت، مؤكدًا أن الحكومة لا تحتاج إلى موافقة المعارضة أو أي جهة قانونية لتوجيه الجيش الإسرائيلي إلى تنفيذ عمليات.
وقال كاتس: «أمن إسرائيل ليس في مرحلة انتقالية، ولا ينتظر الإجراءات السياسية الجارية بالتوازي. هناك رئيس حكومة واحد، ووزير دفاع واحد يوجهان الجيش، وحكومة واحدة تتحمل مسؤولية اتخاذ القرارات المتعلقة بأمن إسرائيل وحماية سكانها، وذلك بطبيعة الحال في إطار الرقابة القائمة والمطلوبة».
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف خلال ساعات الليل قياديًا بارزًا في حركة حماس وعددًا من عناصر الحركة، قال إنهم كانوا يختبئون داخل مستشفى ناصر في خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وأوضح الجيش أن هدف الغارة كان قائد لواء خان يونس في حماس. وفي المقابل، أفادت تقارير من القطاع بمقتل ستة أشخاص وإصابة 25 آخرين جراء الهجوم.