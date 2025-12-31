وزير الخارجية الإيراني لترامب: "لن تهزمنا أبدا في إيران"

على خلفية قمة نتنياهو-ترامب في وقت سابق هذا الأسبوع، كتب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مقال نُشر في الصحيفة البريطانية "الغارديان"، موجهاً كلامه لدونالد ترامب: "لن تهزمونا أبداً في إيران، لكن من خلال حوار حقيقي يمكننا جميعاً أن نكون فائزين".

في جزء من مقاله، أشار عراقجي إلى أن بنيامين نتنياهو حقق حلمه في جر الولايات المتحدة إلى مواجهة عسكرية مع إيران وتوسل إلى ترامب أن ينقذه من المستنقع.

في المقابل، تقتبس وسائل إعلام إيرانية عن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، الذي قال إن "إيران كانت دائمًا مستعدة للتفاوض، ووزارة الخارجية الإيرانية تواصل عملها الدبلوماسي. إيران لن تبادر بأي هجوم، لكنها مستعدة بالكامل للدفاع عن نفسها والتصدي لأي عدوان".

وفي هذا السياق، أفادت وسائل إعلام إيرانية أن علي خامنئي، المرشد الأعلى لإيران، عيّن أحمد وحيدي نائباً لقائد الحرس الثوري. وفي الخلفية، صدر أيضاً تقرير أمريكي يفيد بأن إيران نجحت في إعادة تأهيل برنامجها للصواريخ الباليستية.

كما هو معروف، جرى أمس اللقاء بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، في قصره الخاص في مار-آ-لاجو، حيث ناقش الاثنان من بين أمور أخرى موضوع التهديد الإيراني. وقد أفادت وسائل الإعلام العربية قبل اللقاء بأن هناك خشية في العالم العربي من أن يمنح ترامب الضوء الأخضر لإسرائيل لمهاجمة إيران.