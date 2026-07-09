رغم الهجوم الإيراني.. الأردن يتمسك بالدبلوماسية ويؤكد: سيادتنا خط أحمر

رغم الهجوم الصاروخي الذي استهدف أراضيه، يواصل الأردن التمسك بالمسار الدبلوماسي في التعامل مع إيران، داعياً إلى احتواء التصعيد الإقليمي ووقف المواجهة العسكرية، وفق ما أفادت به مصادر أردنية.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية "كان" عن مصدر أردني مقرب من دوائر الحكم قوله إن عمّان، رغم الهجوم الإيراني، لا تزال تدعو إلى وقف التصعيد والحرب، مع التشديد على ضرورة احترام سيادة الدول العربية وعدم المساس بأمنها.

وأكد المصدر أن الأردن، رغم تفضيله الحلول الدبلوماسية، لن يسمح لأي جهة باختراق مجاله الجوي أو تهديد أمنه، مشيراً إلى أن حماية السيادة الأردنية تبقى أولوية لا يمكن التهاون فيها.

وبحسب التقرير، فإن الأردن ومعظم دول الخليج التي تعرضت لهجمات يتبنون موقفاً دفاعياً، في وقت تواصل فيه إيران، وفق التقديرات الإسرائيلية، سياسة التصعيد العسكري في المنطقة.

وأضاف التقرير أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران لا توفر، من وجهة النظر الإسرائيلية، ضمانات كافية للدول العربية والخليجية لمنع أي تصعيد مستقبلي، في ظل ما وصفه التقرير باستمرار طهران في ربط أي توتر في مضيق هرمز باستهداف دول عربية وخليجية.