تقرير: ترامب يدرس العودة إلى حرب شاملة مع إيران

أفادت الولايات المتحدة ليلة أمس (الثلاثاء) أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس العودة إلى حرب شاملة مع إيران "لإنهاء المهمة". وذكر تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس أجرى عدة محادثات في الأيام الأخيرة مع وزير الحرب بيت هيغست ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين، بشأن توجيه ضربات إضافية. وبحسب مسؤولين أمريكيين مطلعين على المناقشات، فقد قرر الرئيس الاكتفاء بالمحادثات الدبلوماسية في الوقت الراهن.

ركزت المحادثات المغلقة على احتمال تخلي الولايات المتحدة عن المفاوضات واستئنافها للضربات واسعة النطاق ضد إيران، وفقًا لما ذكره المسؤولون، وهي خطوة وصفها البعض بأنها "نهاية الاتفاق". ورغم أن الرئيس لم يتخذ قرارًا نهائيًا، فقد أبلغ ترامب مساعديه بأنه يعتقد أن جولة أخرى من الضربات واسعة النطاق قد تعرقل الجهود الدبلوماسية وتضر بفرص واشنطن في تفكيك البرنامج النووي الإيراني في نهاية المطاف.

وبحسب التقرير، فقد أخبر ترامب مساعديه أنه مستعد لتمديد المفاوضات مع طهران لما بعد الموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق نووي، والذي كان مقرراً في 18 أغسطس\آب. وفي الوقت نفسه، قال الرئيس إنه يكتفي حالياً بإصدار أوامر بشن ضربات محددة وموجهة ضد إيران عندما تنتهك مذكرة التفاهم.

لا تُعدّ جلسات الإحاطة التي يُجريها البنتاغون حول الخيارات العسكرية المتاحة للرئيس في حال نشوب نزاع أمرًا غير مألوف، ويعقد ترامب بانتظام اجتماعات رسمية وغير رسمية بشأن إيران. مع ذلك، تشير المناقشات الأخيرة إلى أنه يبحث عن سبل لكسر الجمود مع طهران، وتُلمّح إلى أنه لم يستبعد بعدُ العودة إلى القتال. ويُقرّ بعض المسؤولين بأن تجديد الصراع سيكون بمثابة اعتراف ضمني بفشل الاتفاق الذي حظي بتغطية إعلامية واسعة مع إيران.