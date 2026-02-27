بدأت الولايات المتحدة تنفيذ خطوات انسحاب من مواقع عسكرية رئيسية في سوريا، في تحرك يثير تساؤلات حول أبعاده وتوقيته، خاصة مع استمرار نشاط تنظيم “الدولة الإسلامية” شرق البلاد. وبين مؤشرات على تقليص الوجود العسكري وإعادة الانتشار، يبقى مسار القرار الأميركي مفتوحًا على عدة احتمالات.

مصادرُ إعلاميةٌ تحدّثتْ عن إخلاءِ قاعدةِ التنفِ عندَ المثلثِ الحدوديِّ السوري–الأردني–العراقيِّ، وتسليمِها للقواتِ السوريةِ، إضافةً إلى بدءِ تفكيكِ ونقلِ معداتٍ من قاعدةِ قسرك في ريفِ الحسكةِ، إحدى أكبرِ مراكزِ العملياتِ الأميركيةِ شمالَ شرقِ البلاد.

في المقابلِ، تشيرُ المعطياتُ إلى احتمالِ إبقاءِ وجودٍ محدودٍ في رميلانَ قربَ الحدودِ العراقيةِ، ما يوحي بأنَّ ما يجري هو إعادةُ انتشارٍ مرحليةٌ أكثرُ منهُ انسحابًا كاملًا.

الوجودُ الأميركيُّ كان يتركّزُ في التنفِ جنوبًا، والحسكةِ وديرِ الزورِ شرقًا، بهدفِ دعمِ عملياتِ مكافحةِ التنظيمِ ومنعِ عودتِه.

لكنَّ السؤالَ المطروحَ اليومَ: لماذا الآنَ؟

الخطوةُ وُصفتْ بأنها “انتقالٌ مشروطٌ بالظروفِ”، بالتزامنِ مع تغيّرِ المشهدِ الميدانيِّ بعدَ توسّعِ سيطرةِ الحكومةِ السوريةِ بقيادةِ أحمد الشرع، التي أعلنت التزامَها بمكافحةِ التنظيمِ. ورغمَ ذلكَ، يبقى التحدّي في استمرارِ هجماتِ التنظيمِ مؤخرًا في ديرِ الزورِ والرقة.

