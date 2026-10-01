عقد ممثلون عن الحكومة السورية وحزب الله لقاءً سريًا ومباشرًا في تركيا، في محاولة لتهدئة التوتر القائم بين الجانبين، وفق ما نقلته وكالة "رويترز" عن ستة مصادر مطلعة على تفاصيل الاجتماع.

وبحسب المصادر، عُقد اللقاء مرة واحدة على الأقل خلال الشهر الماضي، وشكل أول اجتماع مباشر من هذا النوع بين ممثلين عن دمشق وحزب الله يتم الكشف عنه علنًا.

وضم الاجتماع ممثلين عن حزب الله، إلى جانب مسؤولين سوريين من أجهزة الاستخبارات ووزارة الخارجية، وفق المصادر التي تحدثت إلى "رويترز".

ولم تذكر المصادر تفاصيل إضافية بشأن طبيعة النقاشات أو النتائج التي توصل إليها الطرفان، إلا أن عقد اللقاء يأتي في ظل توترات بين الحكومة السورية وحزب الله، ما يعكس وجود مساعٍ لفتح قناة اتصال مباشرة بهدف احتواء الخلافات وتخفيف حدة التصعيد.

ويُعد الكشف عن هذا الاجتماع تطورًا لافتًا، باعتباره أول تقرير يتحدث عن لقاء وجهاً لوجه بين مسؤولين من الجانبين منذ تغيرات المشهد السياسي والأمني في سوريا.